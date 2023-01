JAKARTA - Artis Sandra Dewi menjadi salah satu selebriti yang merayakan Imlek tahun ini. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, istri dari Harvey Moeis ini kembali memilih untuk merayakan Imlek dengan berkumpul dengan keluarganya.

Momen Imlek sendiri cukup identik dengan pemberian angpao. Hal itu rupanya terjadi pula dalam keluarga Sandra Dewi dan Harvey.

Dalam akun Instagramnya, bintang film Quickie Express itu tampak membagikan momen saat ia memberikan angpao untuk kedua buah hati mereka, Raphael Moeis dan Mikhael Moeis. Bahkan Sandra Dewi dan suaminya memang telah sengaja menyiapkan amplop angpao berwarna merah untuk anak-anak mereka.

Lucunya, baik Raphael maupun Mikhael sudah menunggu di hadapan mereka sambil bergoyang-goyang kegirangan bersenandung

"Gong Xi, Gong XI," kata Mikhael berdiri menghadap Sandra Dewi, sedangkan Raphael berdiri menghadap ayahnya.

Setelah saling memberikan salam, Sandra Dewi dan Harvey Moeis pun memberikan angpao tersebut untuk kedua putra mereka. Kedua putra Sandra Dewi terlihat kegirangan saat menerima angpao tersebut dan langsung menunjukkannya ke arah kamera.

"This is your angpao. Say what to mommy?," ujar Sandra Dewi usai memberikan angpao kepada Mikhael.

"Thank you," sahut si bungsu yang juga dibarengi ucapan terima kasih dari Raphael untuk sang ayah.

Netizen pun dibuat penasaran dengan isi amplop angpao kedua putra Sandra Dewi itu. Lantas, mereka membanjiri kolom komentar dan memperkirakan bahwa amplop yang kelihatannya sangat tipis itu pasti berisi cek yang nilainya selangit. "Pas angpaonya dibuka ternyata cek 1 M," tulis @ikh***. "Terlihat tipis pasti isinya cek,"tulis @fav***. "Isinya cek kosong, isi nominal sendiri," tulis @drj***. "Aku mau nebak isi angpaonya udah gemeteran duluan," tulis @2t***.