JAKARTA - Singkatan nama artis Indonesia ini, rupanya jauh lebih dikenal dibandingkan aslinya. Bahkan, para artis ini menjadikan singkatan namanya sebagai nama panggung.

Ada yang hanya menggunakan inisial nama. Namun ada pula yang memilih untuk menyingkat nama mereka supaya terlihat lebih mudah diingat.

Berikut, singkatan nama artis Indonesia yang lebih dikenal dibandingkan nama aslinya:

1. Vino G Bastian

Singkatan nama artis Indonesia yang lebih dikenal dibandingkan aslinya (Vino G Bastian/foto: Instagram)

Aktor Vino G Bastian memiliki nama tengah yang jarang diketahui oleh masyarakat. Bahkan dalam film-film yang dimainkan, nama yang tertera dalam credit title ialah Vino G Bastian.

Rupanya, G dalam nama tengah Vino adalah Giovanni.

2. Ebiet G Ade Singkatan nama artis Indonesia yang lebih dikenal dibandingkan aslinya (Ebiet G Ade/foto: Instagram)

Sama seperti Vino, Ebiet G Ade juga memiliki nama tengah yang disingkat. Menariknya, nama asli dari Ebiet G Ade adalah Abid Ghoffar bin Aboe Dja'far. Ebiet merupakan nama panggungnya, sementara G singkatan dari Ghoffar. Sedangkan Ade adalah singkatan dari Aboe Dja'far. 3. Titi DJ Singkatan nama artis Indonesia yang lebih dikenal dibandingkan aslinya (Titi DJ/foto: Instagram) Siapa yang tak kenal dengan personil 3 Diva, Titi DJ. Dikenal dengan nama Titi DJ, rupanya, DJ sendiri merupakan singkatan dari nama belakangnya. DJ dari nama ibunda Stephanie Poetri ini rupanya merupakan singkatan dari Dwijayati. 4. Addie MS Singkatan nama artis Indonesia yang lebih dikenal dibandingkan aslinya (Addie MS/foto: Instagram) Musisi sekaligus ayah dari Kevin Aprilio, Addie MS, juga menyingkat namanya. Ia bahkan menjadikan nama Addie MS sebagai nama panggungnya. Banyak yang belum tahu bahwa MS merupakan singkatan dari Muljadi Sumaatmadja. 5. Margin Wieheerm Singkatan nama artis Indonesia yang lebih dikenal dibandingkan aslinya (Margin Wieheerm/foto: Instagram) Artis yang juga merupakan istri dari Ali Syakieb, Margin Wieheerm juga sengaja menyingkat namanya. Bahkan, nama Margin Wieheerm bisa dikatakan sebagai nama panggung dari perempuan 22 tahun ini. Wieheerm sendiri ternyata merupakan singkatan dari nama tengah dan belakangnya, yakni Winaya Hermawan.