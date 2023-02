JAKARTA - Sedikitnya ada tiga buah judul film yang mempertemukan Mikha Tambayong dengan Deva Mahenra sebelum mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Bukan hanya drama, ada pula film bergenre horor yang sempat dibintangi oleh keduanya.

Kemunculan mereka dalam satu film yang sama bahkan telah terjadi sejak 2013 lalu. Namun, keduanya kala itu masih memiliki pasangan masing-masing.

Berikut, film yang pernah pertemukan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra:

1. Slank Nggak Ada Matinya

Film yang pernah pertemukan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra (Slank Nggak Ada Matinya/foto: Instagram)

Rilis pada 2013 lalu, film Slank Nggak Ada Matinya menceritakan ulang tentang perjalanan karier Slank di 1997. Kala itu, Slank harus kehilangan beberapa personilnya, namun tidak ingin band mereka bubar lantaran hal tersebut.

Dalam film ini, Deva Mahenra berperan sebagai Abdee Slank. Sementara Mikha Tambayong berperan sebagai Ony yang akhirnya dinikahi oleh dari Ridho Slank (Ajun Perwira), pasca 3 hari mereka berpacaran.

2. Belok Kanan Barcelona

Film yang pernah pertemukan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra (Belok Kanan Barcelona/foto: Instagram)

Mikha Tambayong dan Deva Mahenra kembali beradu akting dalam sebuah film drama komedi romantis berjudul Belok Kanan Barcelona. Dalam film ini, Mikha (Retno) dan Deva (Ucup) tampil sebagai sahabat SMA bersama Morgan Oey (Francis) dan Anggika Bolsterli (Farah).

Sebuah kisah cinta rumit terjadi dalam film ini, yakni saat Ucup mencintai Farah, tetapi gadis itu justru menaruh hati pada Francis. Menariknya, Francis justru mencintai Retno yang menolak cintanya lantaran takut merusak persahabatan mereka. Sampai akhirnya, Retno, Farah dan Ucup diminta untuk datang ke Barcelona, untuk menghadiri pernikahan Francis dengan seorang gadis Spanyol bernama Inez (Millane Fernandez). 3. Teluh Darah

Film yang pernah pertemukan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra (Teluh Darah/foto: Instagram) Film karya Kimo Stamboel, Teluh Darah, menjadi film horor yang dibintangi oleh pasangan Deva Mahenra dan Mikha Tambayong. Film ini diketahui sempat tayang di Festival Film Internasional Busan ke-27 pada 6-7 Oktober 2022 dan akan tayang pula di Disney+ Hotstar 25 Februari 2023 mendatang. Mikha Tambayong berperan sebagai Wulan, seorang gadis berusia 24 tahun yang cantik dan sukses dalam karir. Akan tetapi, hidupnya perlahan berubah dan kerap mengalami kejadian mistis lantaran kekasihnya. Hal yang sama juga dialami oleh seorang pemuda bernama Esa (Deva Mahenra), yang ditinggal ayahnya dalam keadaan tragis. Merasa memiliki nasib sama, Wulan dan Esa memutuskan untuk mencari tahu tentang teror mistis yang mereka dan keluarga hadapi.