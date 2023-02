JAKARTA - Indonesian Idol 2023 akhirnya telah masuk babak utama yakni Spektakuler Show. Sebanyak 14 finalis telah terpilih untuk bisa tampil di babak Spektakuler Show.

Untuk pertama kalinya juga, lagu Idola Indonesia akan dinyanyikan oleh 14 finalis di panggung megah Spektakuler Show.

Berikut 14 finalis yang akan tampil di babak Spektakuler Show :

1. Rony

2. Rachel

3. Neyl

4. Danil

5. Dimansyah

6. Paul

7. Salma

8. Alfredo

9. Rosalina

10. Syarla

11. Nabilah

12. Rahman

13. Novia

14. Anggis

Sebelumnya, Aziz harus tereliminasi dalam babak Top 15. Ia mendapatkan voting terendah dan tak mampu bersaing dengan kontestan lain. "Indonesia memilih, I'm so sorry Azis we have to say goodbye!" seru Boy William.

Top 15 menjadi penampilan terakhir Azis dan ia harus meninggalkan panggung megah Indonesian Idol lebih awal. Fans Azis menyayangkan langkah idolanya harus terhenti karena vote yang kecil. Para juri juga ikut menyayangkan kepulangannya karena suara, rasa dan teknik vokalnya sudah berhasil mencuri hati para juri. Ia juga sempat mendapatkan 5 standing ovation dan mendapatkan pujian memiliki kualitas internasional.

Tak ingin idola kamu terhenti, vote finalis favoritmu melalui aplikasi RCTI+ dan saksikan keseruan babak Spektakuler Show Indonesian Idol XII Senin, 6 Februari 2023 pukul 21.30 WIB hanya di RCTI!

