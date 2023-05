JAKARTA – Tuntas sudah penantian pecinta Indonesian Idol 2023. Senin (22/5/2023), Salma Salsabil ditahbiskan sebagai juara talent search favorit masyarakat Indonesia.

“Result & Reunion Indonesian Idol 2023 dimenangkan oleh Salma Salsabil. Ajang Indonesian Idol tahun ini adalah yang XII dan dimulai sejak tahun 2004,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Selasa (23/5/2023).

Hary juga memberikan pesan berharga kepada pemenang Salma, serta finalis lainnya. “Selamat kepada Salma, juga Nabilah dan para finalis lainnya. Mulai hari ini kalian akan menjadi public figure penting di dunia musik nasional,” paparnya.

Pada Indonesian Idol 2023, Nabila dan Salma menjadi dua kontestan yang berhasil menyentuh Grand Final. Di malam Result and Reunion, Senin (22/05/2023) untuk terakhir kalinya mereka berdua berusaha sekuat tenaga mencuri hati juri serta permira demi bisa menyandang gelar juara.

Sesuai namanya ‘Result and Reunion’ kontestan Indonesian Idol Season XII yang telah gugur lebih dulu kembali dipersatukan dalam satu panggung. Beberapa kali Salma dan Nabilah pun berkolaborasi bersama mereka membawakan lagu-lagu penuh harmoni.

Baik Salma maupun Nabila juga menunjukan perform solo dan berhasil membuat takjub para juri lewat suara khas masing-masing. Salma melantunkan lagu Just The Way You Are, sementara Nabila memilih lagu Here’s Your Perfect.

Keduanya sama sekali tak ada yang mengecewakan juri. Anang Hermansyah, BCL, Judika, David Bayu, dan Rossa justru terpanah bukan main karena mereka begitu konsisten tampil memukau di atas panggung Indonesian Idol Season 2023.