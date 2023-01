JAKARTA - Babak Top 15 Indonesian Idol 2023 kembali digelar secara live pada Senin (30/1/2023). Kini, giliran Anggis yang akan tampil di hadapan para juri.

Tampil di hadapan juri, Anggis membawakan lagu milik Lady Gaga berjudul Always Remember Us This Way. Penampilannya rupanya berhasil memberi kesan manis untuk para juri.

Lagu yang dikenal sebagai salah satu soundtrack dari film A Star is Born ini berhasil dibawakan Anggis dengan baik. Suara khasnya bahkan menambah kesan manis pada lagu tersebut hingga menuai pujian dari juri, terutama Anang Hermansyah.

“Penampilan kamu pas banget, semua gerakan yang kamu lakukan memberikan makna tersendiri,” ucap Anang.

Suami Ashanty ini mengaku merasa tersihir dengan suara dari Anggis. Ia bahkan menyebut bahwa hal itu membuat Anggis seperti memiliki aura bintang.

“Penyanyi harus punya magic-magic seperti itu. Kamu bisa melengkapinya,” tambahnya.

Saking merdunya suara Anggis, Anang bahkan tak segan mengajaknya untuk berduet. Sayangnya, usia Anang sudah tak lagi muda, sehingga ia merasa kurang pantas untuk mengajak Anggis berduet.

“Kalau aku masih muda mau aku ajak duetin kamu,” lanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung kontestan favorit kamu di Indonesian Idol 2023 di aplikasi RCTI+. Nasib para peserta bukan hanya berada ditangan juri, tetapi juga di tangan para penonton di rumah.