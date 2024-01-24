Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ultah ke-23 Tahun, Syarla Marz Dapat Kejutan dari Jebolan Indonesian Idol

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:22 WIB
Ultah ke-23 Tahun, Syarla Marz Dapat Kejutan dari Jebolan Indonesian Idol
Syarla Marz dapat kejutan dari jebolan Indonesian Idol (Foto: IG Syarla)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi jebolan Indonesian Idol season 12, Syarla Marz mendapatkan kejutan saat showcase bertajuk Syarla Marz Intimate Concert digelar di Kopi Bajawa Kemang, Jakarta Selatan Selasa 23 Januari 2024.

Dalam konser itu, Syarla Marz membawakan tiga buah lagu serta satu buah lagu miliknya berjudul Kasar, baru saja dirilis akhir tahun 2023. Single terbarunya ini menceritakan tentang kekerasan yang dialami seseorang dalam sebuah hubungan.

Kejutan terjadi ketika Syarla Marz membawakan lagu terbarunya berjudul Kasar tersebut. Nampak dari sebelah kiri panggung, Salma Idol membawa kue ulang tahun, dengan lilin telah menyala di kue ultah tersebut.

Ultah ke-23 Tahun, Syarla Marz Dapat Kejutan dari Jebolan Indonesian Idol

Sontak membuat sebagian penggemar berat Syarla Marz pun langsung menyanyikan lagu happy birthday, menyambut hari kebahagian perempuan asal Kalimantan Timur tersebut.

"Happy birthday happy birthday to you," nyanyi penonton sambil mengabadikan moment itu di ponsel pribadi mereka.

Syarla Marz pun langsung menghampiri lalu memeluk satu persatu sahabat - sahabatnya memberikan kejutan ulang tahunnya tersebut. Dia mengaku hal itu merupakan sebuah kejutan dan surprise untuk dirinya.

"Aku pikir pada nggak datang loh, sebelum ini dikatain kalau teman-teman kamu pada nggak datang, kasihan kamu katanya gitu kayak sedih banget," kata Syarla Marz dari atas panggung Intimate Concert digelar di Kopi Bajawa Kemang, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/598/2865197/serba-4-panaroma-ditantang-pose-hingga-apantun-F3XNS0mfcW.jpeg
Serba 4, PANAROMA Ditantang Pose Hingga Pantun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/03/33/2824405/puji-perjuangan-salma-salsabil-robby-purba-usaha-tidak-khianati-hasil-zIiLPQyTA3.jpg
Puji Perjuangan Salma Salsabil, Robby Purba: Usaha Tidak Khianati Hasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/33/2818720/yusuf-lakaseng-doakan-salma-jadi-diva-baru-usai-memenangkan-indonesian-idol-2023-CMRWwHDlW6.jpg
Yusuf Lakaseng Doakan Salma Jadi Diva Baru, Usai Memenangkan Indonesian Idol 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/598/2818451/finalis-indonesian-idol-2023-menapaki-industri-musik-nasional-pcoItouL1E.jpeg
Finalis Indonesian Idol 2023 Menapaki Industri Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/205/2818425/strategi-salma-terjun-ke-industri-musik-usai-juara-indonesian-idol-2023-RAD3Wlmi5j.jpg
Strategi Salma Terjun ke Industri Musik Usai Juara Indonesian Idol 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/205/2818380/tampil-di-final-indonesian-idol-2023-mahalini-ungkap-kunci-sukses-di-industri-musik-FyxTjQ3oDP.jpg
Tampil di Final Indonesian Idol 2023, Mahalini Ungkap Kunci Sukses di Industri Musik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement