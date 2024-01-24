Ultah ke-23 Tahun, Syarla Marz Dapat Kejutan dari Jebolan Indonesian Idol

JAKARTA - Penyanyi jebolan Indonesian Idol season 12, Syarla Marz mendapatkan kejutan saat showcase bertajuk Syarla Marz Intimate Concert digelar di Kopi Bajawa Kemang, Jakarta Selatan Selasa 23 Januari 2024.

Dalam konser itu, Syarla Marz membawakan tiga buah lagu serta satu buah lagu miliknya berjudul Kasar, baru saja dirilis akhir tahun 2023. Single terbarunya ini menceritakan tentang kekerasan yang dialami seseorang dalam sebuah hubungan.

Kejutan terjadi ketika Syarla Marz membawakan lagu terbarunya berjudul Kasar tersebut. Nampak dari sebelah kiri panggung, Salma Idol membawa kue ulang tahun, dengan lilin telah menyala di kue ultah tersebut.

Sontak membuat sebagian penggemar berat Syarla Marz pun langsung menyanyikan lagu happy birthday, menyambut hari kebahagian perempuan asal Kalimantan Timur tersebut.

"Happy birthday happy birthday to you," nyanyi penonton sambil mengabadikan moment itu di ponsel pribadi mereka.

Syarla Marz pun langsung menghampiri lalu memeluk satu persatu sahabat - sahabatnya memberikan kejutan ulang tahunnya tersebut. Dia mengaku hal itu merupakan sebuah kejutan dan surprise untuk dirinya.

"Aku pikir pada nggak datang loh, sebelum ini dikatain kalau teman-teman kamu pada nggak datang, kasihan kamu katanya gitu kayak sedih banget," kata Syarla Marz dari atas panggung Intimate Concert digelar di Kopi Bajawa Kemang, Jakarta Selatan.

