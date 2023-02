JAKARTA - Kiky Saputri mengalami patah hati karena gagal menikah. Ia kemudian fokus bekerja dan kini menjadi salah satu komika kaya raya.

Bahagia telah dinikahi M Khairi, kini Kiky punya target baru. Sang komika mengaku, sebelum jadi istri Muhammad Khairi, Kiky sudah terbiasa menghidup dirinya sendiri.

"Sebelum menikah, saya menyebut diri saya sebagai Wanita Mandiri," Kata Kiky Saputri, dikutip dari instagram, Jumat (3/2/2023).

Kondisi itu tampaknya membuat Kiky Saputri tak berusaha keras mencari pria kaya untuk dijadikan suami. Ketimbang melakukan hal itu, Kiky lebih fokus memperkaya dirinya sendiri.

"Karena ketika beberapa dari Anda mencari suami yang kaya, saya fokus menjadi istri yang kaya," tuturnya.

Kalimat bijak Kiky Saputri ini langsung mendapat banyak komentar positif. Bahkan Prilly Latuconsina pun meninggalkan pesan yang menunjukan bahwa mereka sepakat dengan ucapan Kiky.

"Nahh!! Caption!" kata Prilly.

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu, netizen juga ramai memuji Kiky Saputri. Netizen berharap bisa memiliki anak yang mandiri seperti Kiky.

"Aku suka kata-kata kiki dan berdoa juga untuk anak-anak kita kelak supaya menjadi anak yg kaya,,, bukan mencari suami/istri yg kaya," kata @sin******

"Salah satu prinsip yang akan gw pegang!! Mengejar cita-cita. Meningkatkan Value diri sendiri!! Dan yang paling penting ,Not dependent on others," tulis @sa*****