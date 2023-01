JAKARTA - Ivan Gunawan menuliskan pesan haru jelang kepulangan Bunda Corla ke Jerman. Diketahui, Bunda Corla kembali ke Jerman hari ini, Selasa (31/1/2023).

Menurut Ivan, dua minggu bersama Bunda Corla penuh degan kejutan. Ivan memang orang yang selalu menemani Bunda Corla di mana pun berada. Mulai dari meet and greet di Jakarta, Surabaya, hingga Medan.

Melalui Instagramnya, Ivan Gunawa mengunggah video di balik layar meet and greet Bunda Corla.

"Bun, besok kamu pulang, kembali ke rutinitas kamu yang dulu, 2 minggu kamu di jakarta penuh kejutan buat aku," tulisnya.

Ivan Gunawan juga memberikan pesan kepada Bunda Corla untuk selalu bersabar.

Aku yakin semakin banyak yang sayang sama kamu. Love you @corla_2 banyak sabar," lanjut Ivan.

Tak hanya itu, Ivan juga mengunggah foto dirinya dengan Bunda Corla dengan caption manis.

Menurutnya, persahabatannya dengan Bunda Corla merupakan sesuatu yang tak bisa ditebak dan tiba-tiba terjadi.

"Unexpected friendships are the best ones (Pertemanan yang tak terduga adalah yang terbaik)," ujarnya.

Sementara itu diketahui, Bunda Corla seharunya pulang ke Jerman pada 3 Februari mendatang. Namun, memutuskan untuk mempercepatnya.

Selama dua minggu di Indonesia, Bunda Corla memang menuai pro dan kontra. Dirinya sempat berseteru dengan Nikita Mirzani hingga dilaporkan ke polisi oleh Farhat Abbas.