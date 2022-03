ANGEL Pieters, penyanyi jebolan Idola Cilik, mengaku hampir pindah agama karena dipengaruhi pacar. Tapi niatan itu gagal karena ada masalah besar dalam hubungannya.Â

Angel Pieters mengungkapkan kisah masa lalunya bersama sang mantan kekasih. Selama menjalin hubungan dengan pria yang tak diketahui namanya itu, sempat terbesit di benak Angel untuk rela berpindah agama.

"Gue waktu itu putus, pokoknya intinya gue menyadari bahwa ada yang setuju dan tidak, gue hampir pindah agama" ujar Angel Pieters, dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network, Sabtu (12/3/2022).

Ketika banyak orang sekitar yang mengetahui niatan Angel, mereka lantas menilai Angel akan mendapatkan dosa besat. Tapi di mata Angel, Tuhan adalah sosok yang begitu baik.

"Gue tahu Tuhan gue bukan Tuhan yang punishment" lanjutnya.

Hingga pada akhirnya masalah dalam hubungan asmara Angel pun terjadi. Angel dan sang mantan kekasih terlibat pertengkaran hebat.

Di saat hati pelantun lagu-lagu rohani itu tengah gundah, dia memilih untuk pergi ke gereja dan mencurahkan segala permasalahan di hadapan Tuhan. Dari sana lah niatan Angel untuk pindah agama buyar.

"Gue datang ke gereja gue nangis. Gue langsung ngerasa wah gila, always ontime, never not ontime. Jadi selalu ada cara Tuhan untuk narik gue balik" kata Angel.

Angel merasa Tuhan menyelamatkannya tanpa penghakiman maupun hukuman, melainkan dengan cinta. Ia benar-benar bersyukur Tuhan berhasil menarik Angel kembali ke jalan agama yang ia yakini saat ini.

"Selalu ada saat dia mengambil gue kembali dan menyelamatkan gue" pungkasnya