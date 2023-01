JAKARTA - Persahabatan Kiky Saputri dan Neneng Wulandari kembali terlihat setelah acara pernikahan selesai. Diketahui, Kiky Saputri resmi menikah dengan Muhammad Khairi, pada Sabtu (28/1/2023).

Saat itu, Neneng hadir menjadi salah satu braidsmaid di pernikahan Kiky Saputri dan Muhammad Khairi.

Namun, setelah acara berakhir Neneng langsung sakit hingga masuk rumah sakit. Diduga Neneng kelelahan lantaran bertugas mendampingi pengantin.

Tak butuh waktu lama, Kiky langsung menyempatkan waktu untuk menjenguk Neneng di rumah sakit. Tak sendiri, Kiky datang bersama suaminya.

Momen itu dibagikan Kiky Saputri dalam Instagramnya, @kikysaputrii, pada Minggu (29/1/2023).

“Jengukin ayang @nenengrismawulandari yang kecapean abis bawa penganten ke penghulu,” tulis Kiky Saputri.

Dalam postingan tersebut, Kiky tampak membawakan coklat dan bunga untuk Neneng dengan dilengkapi pesan haru. Ia seketika meminta neneng untuk membacanya.

“Dear my love, get well really fast , inget janji kita berdua buat selalu sama-sama,” baca Neneng yang langsung menangis haru dan memeluk sahabatnya itu.

Neneng tampak mengenakan hijab pashmina warna hijau olive dan pakaian khas rumah sakit. Terlihat ia duduk di kasur rumah sakit dengan selang infus yang terpasang di tangan kanannya.

Sementara itu diketahui, Neneng memang sempat bertugas menjadi pendamping Kiky saat menghampiri Khairi setelah ijab kabul.

Pernikahan Kiky Saputri dihadiri oleh beberapa menteri ternama seperti Erick Thohir hingga Susi Pudjiastuti, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, hingga Zulkifli Hasan.*