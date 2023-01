SEOUL - Park Bo Gum akhirnya menemukan agensi baru yang akan menaunginya ke depan. Dia resmi bergabung dengan THEBLACKLABEL, perusahaan afiliasi YG Entertainment yang didirikan produser musik Teddy.

“Kami sudah meneken kontrak manajemen dengan Park Bo Gum, salah satu aktor ternama Korea Selatan yang telah memiliki reputasi baik di layar lebar maupun layar kaca,” kata agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (30/1/2023).

Agensi itu berjanji akan mendukung karier sang aktor di berbagai bidang, termasuk dunia akting. Dengan begitu, sang aktor kini menjadi rekan satu agensi bersama Taeyang BIGBANG, Jeon Somi, dan Zion T.

Sebelumnya, Park Bo Gum dikabarkan tengah didekati oleh YG Entertainment dan HYBE Labels. Namun kedua agensi raksasa itu dengan segera membantah pemberitaan tersebut.

Di bawah THEBLACKLABEL, aktor Reply 1988 itu akan memulai kembali karier aktingnya setelah merampungkan wajib militer pada 30 April 2022. Dia akan beradu akting dengan IU dalam drama You Have Done Well.

Serial karya penulis skenario Fight for My Way Im Sang Choon tersebut berkisah tentang dua anak muda yang berlatar di Pulau Jeju, Korea Selatan, pada era ‘50-an. Park Bo Gum akan berperan sebagai Gwan Shik, pria rajin yang begitu pendiam. Gwan Shik kemudian bertemu Ae Soon (IU) yang membuatnya jatuh cinta. Sikap kakunya membuat pria muda tersebut tak tahu harus berbuat apa ketika perempuan yang disukainya itu menangis atau tertawa. Di bawah komando sutradara Kim Won Seok, Park Bo Gum dan IU akan memulai syuting drama You Have Done Well pada Semester I-2023.*