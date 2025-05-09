Park Bo Gum Digaet Bintangi Drama Baru Penulis Skenario Boys Over Flowers

SEOUL - Park Bo Gum berpotensi membintangi drama baru berjudul Night Traveler. Menurut SPOTV News, skenario drama tersebut akan digarap oleh Yoon Ji Ryeon, penulis drama Angel Eyes dan Boys Over Flowers.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh THEBLACKLABEL. “Benar, dia mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran itu,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Jumat (9/5/2025).

Park Bo Gum Digaet Bintangi Drama Baru Penulis Skenario Boys Over Flowers. (Foto: Esquire)

Ini akan menjadi karya terbaru Park Bo Gum setelah sukses drama Netflix, When Life Gives You Tangerines. Proyek tersebut meraih penghargaan Drama Terbaik dari Baeksang Arts Awards 2025.

Sementara itu, drama baru Park Bo Gum, Good Boy, dijadwalkan tayang di JTBC setiap Sabtu-Minggu. Drama bergenre laga ini bercerita tentang sekelompok mantan atlet nasional yang menjadi polisi lewat program rekrutmen khusus.

Mereka adalah Yoon Dong Joo (Park Bo Gum), Ji Han Na (Kim So Hyun), Kim Jong Hyun (Lee Sang Yi), Go Man Sik (Heo Sung Tae), dan Shin Jae Hong (Tae Won Suk). Sebagai polisi, mereka menghadapi dunia yang penuh ketidakadilan, korupsi, dan penipuan.