LOS ANGELES - Serial The Last of Us telah memuaskan fans. Serial HBO ini, berhasil menghapus stigma dan mitos jika serial atau film yang diadaptasi dari game tak akan berhasil.

Setelah memuaskan fans, HBO memastikan serial The Last of us akan lanjut ke season 2. Hal itu diungkap Neil Druckmann, Produser sekaligus Eksekutif yang juga penulis dan direktur kreatif game tersebut.

“Saya merasa rendah hati, tersanjung, dan terus terang kewalahan karena begitu banyak orang telah mendengarkan dan terhubung dengan penceritaan kembali perjalanan Joel dan Ellie kami. Kolaborasi dengan Craig Mazin, pemain & kru kami yang luar biasa, dan HBO melebihi ekspektasi saya yang sudah tinggi,” kata Neil, dilansir Variety, Sabtu (28/1/23).

Neil memutuskan The Last of Us akan lanjut ke season 2, meski pun musim pertamanya baru dirilis sebanyak dua episode.

“Sekarang kami sangat senang bisa melakukannya lagi dengan musim kedua! Atas nama semua orang di Naughty Dog & PlayStation, terima kasih,” jelasnya.

Serial The Last of Us juga mendapat ulasan positif dari para kritikus film bahkan mencapai 97 persen dari situs Rotten Tomatoes. Selain itu, episode dua juga mencapai 5,7 juta penonton di seluruh HBO dan HBO Max di AS pada hari Minggu yang lalu.

Serial The Last of Us merupakan adaptasi dari game di PlayStation. Serial ini menceritakan Joel (Pedro Pascal), seorang penyintas yang tangguh, disewa untuk menyelundupkan Ellie (Bella Ramsey), seorang gadis berusia 14 tahun, keluar dari zona karantina. Serial ini juga semakin fenomenal lantaran munculnya kota Jakarta dan aktris Tanah Air, Christine Hakim. Momen itu membuat penonton Indonesia bangga dan terus memerbincangkan serial tersebut.