SERIAL HBO the Last of Us kini tengah heboh diperbincangkan. Lantaran kemunculan aktris senior Tanah Air, Christine Hakim, sebagai ilmuwan Indonesia bernama Ratna di episode 2.

Akting perempuan kelahiran 25 Desember 1956 itu menuai pujian dari warganet. Di samping itu, hal yang bikin heboh lainnya karena Kota Jakarta disebut-sebut dalam serial yang diadaptasi dari video game tersebut.

Dalam episode yang menghadirkan Christine Hakim itulah, Jakarta makin diulik. Dibahas sebagai tempat awal mula kemunculan jamur Cordyceps, dimana manusia yang terinfeksi bisa berubah menjadi zombie.

Tentu saja kehadiran Jakarta yang masuk ke dalam plot cerita membuat masyarakat antusias. Ibukota Indonesia itu dijadikan latar belakang terjadinya wabah penyakit yang melanda dunia.

Terlepas dari perdebatan masalah footage yang memperlihatkan suasana kota sebenarnya bukan Jakarta, melainkan Bandung, netizen merasa bangga bahwa Indonesia bisa disebut di serial yang tengah naik daun itu.

"The Last of Us yang membuat Jakarta sebagai sumber wabah Zombie dan darah norakku sebagai orang Indonesia yang terlalu bangga sangat bersemangat," komentar netizen.

"Yang bikin kagum sih riset dari ceritanya, karena kalo diliat liat dari dialog dan hint clue kalo faktor utamanya jamur tersebar lewat tepung pangan, mereka pakek negara yg di mana punya pabrik tepung terbesar di dunia, Indonesia," komentar netizen. "Malah bangga sama ilmuwannya, karena itu menggambarkan betapa canggihnya laboratorium kita walaupun mungkin masih standar, haha. Tapi melebihi ekspektasi saya," komentar netizen lainnya. The Last of Us secara garis besar menceritakan tentang pandemi global yang disebabkan jamur Cordyceps. Jamur itu mampu mengubah manusia menjadi zombie, bahkan mampu menginfeksi manusia lainnya. Selain Christine Hakim, artis Indonesia lainnya yang muncul dalam The Last of Us adalah Yayu Unru. Kemudian dibintangi Pedro Pascal, Bella Ramsay, Gabriel Luna, Merle Dandridge, dan Anna Torv.Â