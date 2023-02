JAKARTA - The Last of Us Episode 6 tayang pada 19 Februari 2023. Serial ini tayang di HBO.

The Last of Us Episode 6 akan berjudul KIN. Durasi episode kali ini lebih panjang dari sebelumnya, yakni sekira 61 menit. Ini menjadikannya salah satu episode yang lebih panjang,hanya dikalahkan oleh pemutaran perdana, yang berdurasi 81 menit, dan episode 3 selama 75 menit.

Sinopsis The Last of Us Episode 6 kemungkinan Ellie akhirnya akan bertemu dengan saudara laki-laki Joel, Tommy, dan kelompoknya yang selamat.

Jika melihat cerita di video game, Ellie dan Joel berada bendungan yang telah diklaim kembali oleh sebuah kelompok menggunakan generator bawaannya untuk membangun pemukiman baru.

Diketahui, di episode sebelumnya, Joel dan Tommy ditampilkan sebagai saudara yang setia. Setelah tinggal dan bekerja sebagai penyelundup di Zona Karantina Boston selama dua puluh tahun, Tommy akhirnya menghilang, mendorong saudaranya untuk memulai melacaknya.

