JAGAT maya dihebohkan dengan kemunculan Christine Hakim di serial The Last of Us yang tayang di HBO.Namanya bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter pada 23 Januari 2023.

Aktris senior kelahiran 25 Desember 1956 itu berperan sebagai ilmuwan di Jakarta bernama Ratna. Informasi mengenai perannya ini juga dibagikan Christine melalui unggahan Instagramnya.

"Saya muncul di episode 2 dari serial HBO The Last of Us sebagai ilmuwan," tulis Christine.

Christine dalam episode 2 The Last of Us itu tampak mengenakan baju APB di sebuah laboratorium. Ia terlihat sedang memandangi makhluk hidup berukuran kecil yang diambil dari tubuh jenazah yang diautopsi.

The Last of Us merupakan serial yang diadaptasi dari video game bertajuk serupa. Mengisahkan penyelundup bernama Joel (Pedro Pasca), mengawal Ellie (Bella Ramsey) untuk melintasi Amerika Serika pasca-apokaliptik. Hal ini bermula sekitar 20 tahun silam karena kemunculan virus jamur. Menyebabkan korban terinfeksi jadi haus darah dan mampu menginfeksi orang lain hingga memicu pandemi global. Kemunculan Christine Hakim di episode 2 ini yang bertajuk 'Infected', diduga menjadi awal adanya infeksi jamur Cordyceps. Nantinya terungkap asal mula virus yang menyebabkan orang di dunia menjadi zombie.