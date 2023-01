JAKARTA - Dewa 19 hingga Kahitna akan memeriahkan Pasar Musik Festival yang berlangsung pada 10-12 Februari 2023 di Gambir Expo, Jakarta Pusat. Event ini adalah ajang kreasi para musisi dan seniman lokal untuk menampilkan karya dan nada harmonis dalam pengalaman nuansa nusantara yang khas.

"Pasar Musik adalah pentas kurasi karya anak bangsa dengan misi menghadirkan musik, seni dan budaya kepada masyarakat,” kata Head of Marketing Pasar Musik Festival, Jilan Izdihar.

Dewa 19 Featuring Virzha, Arsy Widianto, Kahitna, Yovie and Nuno, Dewi Perssik, Fiersa Besari, Gigi, Kangen Band, Nadin Amizah, Kunto Aji, Last Child, Letto, Jamrud, Maliq & D'Essentials, Marcel Siahaan, Padi Reborn, Rizky Febian, Rocket Rockers, The Changcuters, Tiara Andini, Tipe-X, Vierratale, Seringai, Shaggy Dog, Pee Wee Gaskins, dan sejumlah artis-artis lainnya akan hadir di Pasar Musik Festival.

Pasar Musik Festival dihadirkan untuk memuaskan hasrat pecinta musik dibalut dengan pasar. Pasar Musik Festival bertepatan Pentas Pasar Musik di Bengkel Space.

“Alasan didirikan Pasar Musik Festival karena ingin menggabungkan kebutuhan harian warga, yaitu pasar dan musik. Pencetusnya adalah CEO Nugraha Artha dan Project Director Hasyim Arief,” kata Jilan Izdihar.

"Pentas Pasar Musik digelar di Bengkel Space, Juni 2022. Kemudian, Pasar Kaget Jilid 1 di Zoo Café, September 2022. Pasar Kaget Jilid 2 di UMM Malang Dome, Oktober 2022. Namun, kejadian force majeure yaitu Tragedi Kanjuruhan Malang, Oktober 2022. Lalu, Pasar Kaget Jilid 3 di Plaza Parkir Timur Senayan, November 2022,” jelas Jilan Izdihar.

