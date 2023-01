JAKARTA – Vkustik kembali digelar di Sarinah Jakarta Pusat, pada Jumat (20/1/2023). Dalam acara malam sabtu itu menampilkan bintang tamu spesial, grup vokal ternama asal Tanah Air, 2nd Chance.

Sebanyak tiga lagu dibawakan trio Caecilia Prayudi, Thomas Boly, dan Febrian yakni yaitu 'Jatuh Cinta Kedua', 'Hard To Say I’m Sorry' dari Chicago, dan 'Kejarlah Daku Kau Kutangkap' yang merupakan original soundtrack dari serial Kejarlah Daku Kau Kutangkap di Vision+.

Lagu ;Kejarlah Daku Kau Kutangkap' memiliki nada yang catchy dengan lirik yang mudah diingat, sehingga pendengar bisa menyanyi bersama. Lagu ini menceritakan kisah cinta pasangan muda yang rumit, namun penuh kebahagiaan.

Serial Kejarlah Daku Kau Kutangkap sendiri mengangkat kisah cinta Ramadhan dan Ramona yang diperankan oleh Fedi Nuril dan Anggika Bolsterli. Ramadhan dan Ramona merupakan pasangan muda, yang berjuang untuk mempertahankan cintanya di tengah berbagai lika-liku percintaan.

Sementara itu, lagu Jatuh Cinta Kedua menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta ketika ia masih berada dalam sebuah hubungan, dan Hard To Say I’m Sorry merupakan lagu karya Chicago yang dinyanyikan kembali oleh 2nd Chance pada ajang X-Factor yang mereka juarai.

Bagi Anda yang penasaran, Vision+ originals Kejarlah Daku Kau Kutangkap, bisa disaksikan secara eksklusif di Vision+ dengan episode yang sudah lengkap. Episode 1 dan 2 bisa diakses secara gratis.

