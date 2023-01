JAKARTA - Vision+ Original Series bertajuk Cidro Asmoro baru saja diluncurkan, Jumat (20/1/203). Cidro Asmoro menceritakan kisah perjuangan seorang musisi campursari bernama Daru (Daru Ndarboy Genk) yang terus berusaha menggapai mimpi ditengah banyaknya tantangan yang harus dihadapi, mulai dari restu orang tua, hingga percintaan.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ mengungkap series ini mulanya berangkat dari fenomena musik campursari yang begitu meledak dipasaran, Vision+ ingin menghadirkan kisah perjuangan seorang musisi campursari dalam meraih mimpinya.

"Cidro Asmoro ini jadi series pertama kami di 2023. Secara premis menceritakan perjalanan karier seorang Daru atau Ndarboy untuk mencapai mimpinya di industri musik dangdut, lebih spesifik lagi campur sari karena memang musik campursari saat ini sedang diminati,"ungkap Clarissa Tanoesoedibjo saat dijumpai di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023)

Clarissa juga menjelaskan bahwa Vision+ ingin menyajikan kisah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga penonton merasa dekat dengan series yang ditontonnya.

Melihat banyaknya kisah inspiratif yang hadir dari musisi-musisi lokal, Vision+ menghadirkan film ini sebagai representasi dari kisah perjuangan meraih mimpi dengan berbagai rintangan yang dihadapi.

"Memang cukup banyak cerita tentang individu di daerah, terutama musisi karena memang seorang seniman sedikit sulit untuk survive, terutama secara pendapatan tidak sestabil kalau kerja di perusahaan. Cerita seperti ini sangat inspiratif dan saya rasa setiap orang memiliki cerita perjuangannya masing-masing, jadi bisa relevan dengan masyarakat,"ujar Clarissa.

Clarissa juga menambahkan, alasan itu juga yang mendasari series ini menjadi original series pertama yang ditayangkan di tahun 2023 dimana awal tahun menandai semangat baru dalam mengejar mimpi.

"Melalui semangat perjuangan, dan motivasi dari Daru itu yang membuat series ini tepat dirilis di tahun baru 2023 ini,"jelasnya.

Selain itu, series ini juga menghadirkan konsep baru yang belum pernah diangkat sebelumnya dimana musik campursari sebagai bagian dari kehidupan seseorang dan alasan untuk memperjuangkan mimpinya.

"Konsepnya sangat fresh, belum pernah diangkat sebelumnya. Di dunia OTT kebanyakan kan sekarang mengangkat percintaan, drama. Jadi ini sesuatu yang baru dan saya merasa penonton akan bisa melihat bagaimana perjuangan seseorang from zero to hero seperti apa,"jelasnya

Cidro Asmoro akan hadir dengan 8 episode yang diperbarui setiap minggunya, dan dapat disaksikan secara eksklusif di Vision+. Episode 1 dan 2 dapat disaksikan secara gratis, dan episode lainnya dapat dinikmati setelah berlangganan Vision+.