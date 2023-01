JAKARTA - Michelle Yeoh menjadi aktris terbaik dalam kategori Best Performance by an Actress in Motion Picture - Musical or Comedy dalam perhelatan Golden Globe Awards 2023. Ia meraih penghargaan bergengsi tersebut lewat komedi sci-fi Everything Everywhere All at Once.

Dalam film Everything Everywhere All at Once, Yeoh berperan sebagai seorang imigran Asia-Amerika yang sedang berjuang dalam menangani masalah keluarga dan bisnisnya.

Michelle Yeoh mendedikasikan penghargaan ini untuk para aktor minoritas di Hollywood yang kerap mendapatkan diskriminasi dalam pekerjaannya.

"Perjalanan yang fantastis dan sebuah perjuangan yang luar biasa untuk berada di sini hari ini," ujarnya.

Berikut 10 fakta Michelle Yeoh yang jarang diketahui publik seperti dilansir Lifestyle Asia.

1. Menyukai ballet

Michelle Yeoh merupakan murid serba bisa di sekolah, Yeoh begitu unggul dalam olah raga renang dan rugby. Namun dia ingin menjadi penari balet. Dia memulai pelajaran baletnya saat berusia empat tahun dan terus mengejar mimpinya setelah pindah ke London. Dia akhirnya mendaftarkan dirinya di Royal Academy of Dance.

2. Pemenang kontes kecantikan

Michelle merupakan Miss Malaysia pada tahun 1983. Tapi itu bukan satu-satunya gelar yang ia dapatkan. Dia juga melakukan perjalanan ke Australia pada tahun 1983 dan memenangkan beberapa kontes kecantikan, termasuk Miss Moomba dan Queen of the Pacific.

3. Tak sengaja terjun ke dunia akting

Karie Yeoh bermula ketika Dickson Poon, salah satu pendiri D&B Films, sedang mencari seorang aktris untuk tampil bersama Jackie Chan dalam sebuah iklan. Ketika Poon sedang makan malam dengan seorang temannya, dia menyarankan Yeoh, yang telah memenangkan kontes kecantikan Miss Malaysia. Dia terbang ke Hong Kong, dan akhirnya mendapatkan kontrak dengan D&B Films.

4. Tak sekolah bela diri Michelle Yeoh tak menjalani pelatihan formal dalam seni bela diri. Bakat meari sejak dini membuat tubuh Yeoh memiliki fleksibilitas untuk peran seni bela diri. Dia belajar gerakan di set dan melatih dirinya sendiri di gym bersama bintang aksi veteran seperti Dick Wei. 5. Debut MCU Yeoh menjadi berita utama dengan perannya dalam blockbuster pahlawan super Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini memperkenalkan pahlawan Asia pertama ke daftar MCU. 6. Menguasai tiga bahasa Michelle Yeoh bisa berbicara bahasa Inggris, Melayu, dan Kanton. Dia bisa bahasa Inggris dan Melayu sebelum belajar bahasa Kanton. 7. Penganut Buddhisme Lahir dari keluarga Buddhis, Michelle mempraktekkan agama Buddha hingga hari ini. Spiritualitas dan iman adalah titik pusat hidupnya. 8. Penyuka adventure Michelle Yeoh, seorang aktor yang mencoba melakukan perjalanan sebanyak yang dia bisa saat dia bekerja. Dia adalah seorang musafir yang mencari petualangan di jalan. 9. Peraih Lifetime Achievement Award Yeoh sangat terkenal di Hong Kong sebelum kiprah di Hollywood lewat film Tomorrow Never Dies. Crouching Tiger, Hidden Dragon menjadi film Yeoh dengan rating tertinggi. Selain itu, ia adalah peraih Lifetime Achievement Award dari Festival Film Internasional ASEAN pada tahun 2013. 10. Masuk daftar The Greatest Heroine of All Time Pada tahun 2008, review aggregator Rotten Tomatoes menempatkan Michelle Yeoh sebagai pahlawan wanita aksi terbaik. Karier Michelle penuh dengan blockbuster, dan resume ikoniknya adalah bukti yang cukup. Dari film klasik yang diakui secara kritis seperti Memories of a Geisha dan Crazy Rich Asians hingga peran dengan Jet Li dan Jackie Chan, Yeoh adalah bintang dalam segala hal.