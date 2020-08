JAKARTA - Michelle Yeoh mengunggah kabar dirinya yang tengah menjalani tes Covid-19 di Sydney. Kuat dugaan, Yeoh ke Australia untuk keperluan syuting film Marvel.

Dalam foto tersebut, Yeoh menulis, “Test ke 2, maaf aku sangat lemah, Nanti aku akan dinner untuk menenangkan syaraf... 4 hari lagi,” tulisnya, Minggu (2/8/2020).

Yeoh mengisyaratkan bahwa 4 hari lagi ia akan melakukan sesuatu di Negeri Kangguru. Masih belum dapat dipastikan, apakah Yeoh akan syuting film produksi Marvel Cinematic Universe, Shang-Chi atau kepentingan lain. Dugaan menguat karena proses syuting Shang-Chi juga dilakukan di Australia.

Dikutip dari Comicbook, Yeoh sempat menjadi cameo dalam film Marvel, Guardians of the Galaxy Vol.2, dan merumorkan bahwa itu bukan peran terakhir Yeoh di Marvel Cinematic Universe.

Awal tahun 2020 kemarin, aktris berkebangsaan Malaysia ini sempat mengatakan bahwa ia akan bergabung di film Shang-Chi and the Legends of The Ten Rings. Namun rumor tersebut tidak pernah dikonfimasi kembali.

Yeoh terkenal lewat sejumlah film yang diperankannya, seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon, Tomorrow Never Dies, Crazy Rich Asians, Star Trek: Discovery, dan yang lainnya.

Destin Daniel Crettin akan menduduki kursi director Shang-Chi. Crettin dikenal dari karyanya, di antaranya Short Term 12, The Glass Castle, dan Just Mercy Liu.

Telah dikonfirmasi juga, bahwa film ini akan dibintangi oleh Simu Liu (Kim's Convenience, TV Series Taken, Blood and Water), Awkwafina (Jumanji: The Next Level, pemenang Golden Globe Award di film The Farewell, Ocean's Eight, Crazy Rich Asians), dan Ton Chiu-Wai Leung (The Grandmasters, Internal Affairs, In The Mood For Love).

Shang-Chi and the Legends of The Ten Rings dijadwalkan akan tayang pada tanggal 5 Mei 2021.