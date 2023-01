JAKARTA - Michelle Yeoh masuk dalam daftar nominasi Piala Oscar 2023 kategori Best Actress. Pencapaian ini sekaligus menandai torehan Yeoh sebagai aktris asal Asia pertama yang mendapatkan nominasi dalam kategori itu.

Dilansir dari People, Yeoh melihat pencapaian ini sebagai pelecut semangat bagi para aktor dan aktris Asia lainnya yang bisa menjadikannya contoh bahwa siapapun bisa mendapatkan nominasi itu.

"Saya rasa, apa artinya (nominasi) itu bagi saya adalah semua orang Asia di luar sana berkata, 'Anda lihat, itu mungkin. Jika dia bisa melakukannya, saya juga bisa melakukannya dengan baik'," ujar Michelle Yeoh kepada Deadline, Selasa (24/1/2023).

Aktris 60 tahun itu juga menyebut bahwa pengakuan yang diterimanya dengan berbagai pencapaian yang diperolehnya bukan semata-mata sebagai validasi akan keberhasilannya, melainkan dirinya merasa dihargai oleh banyak orang atas pekerjaan yang dilakoninya.

Tak hanya Michelle Yeoh, beberapa aktor Asia juga mendapat tempat dalam Piala Oscar tahun ini, termasuk lawan main Yeoh dalam film 'Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan dan Stephanie Hsu', juga tertulis dalam nominasi sebagai Best Supporting Actor dan Best Supporting Actress.

Selain itu, ada pula Hong Chau yang meraih nominasi Best Actress melalui film 'The Whale'. Perolehan ini pun menandai jumlah tertinggi daftar nominasi asal Asia dalam sejarah Piala Oscar.

Yeoh telah meraih beberapa penghargaan termasuk ajang bergengsi Golden Globe untuk aktris terbaik. Dalam ajang itu, Yeoh menjadi aktris Asia kedua yang memboyong penghargaan tersebut setelah sebelumnya aktris Awkwafina memenangkan penghargaan itu pada tahun 2020 untuk perannya dalam film 'The Farewell'.

(CLO)