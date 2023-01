JAKARTA - Pasangan Arie Kriting dan Indah Permatasari sampai saat ini kompak belum mau memperlihatkan wajah anak pertamanya ke publik. Hal itu sengaja dilakukan demi privasi sang anak yang lahir pada 1 September 2022.

Namun keputusan itu tampaknya malah disalahpahami oleh sebagian netizen. Mereka tak segan menuding jika wajah anak Arie Kriting dan Indah Permatasari itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, sehingga malu untuk diperlihatkan ke publik.

Merasa geram dengan komentar netizen tersebut, Arie Kriting pun menuliskan cuitan menohok. Sambil membandingkan dengan peristiwa bayi yang diposisikan dalam situasi berbahaya.

"Anak bayi diposisikan dalam situasi yang membahayakan keselamatannya. Netizen: Masya Allah, Tabarakallah. Anak bayi wajahnya enggak diekspos," tulis Arie Kriting di Twitter, Jumat (6/1/2023).

"Anak bayi yang wajahnya nggak diekspose. Netizen: Kayaknya enggak sesuai ekspektasi mereka makanya malu diperlihatkan ke publik.

Makanya diperlihatkan dong biar nggak menimbulkan fitnah," tambah Arie Kriting sambil memperlihatkan tangkapan layar komentar body shaming itu.

Unggahan Arie Kriting itu langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen. Tak sedikit yang menduga jika sang komika sekaligus menyindir Ria Ricis yang belum lama ini mengajak sang buah hati bermain jet ski tanpa pengaman.

Pria 37 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya hanya heran mengapa kegiatan yang bisa membahayakan anak malah mendapat dukungan. Sedangkan dirinya sebagai orang tua hanya ingin menjaga privasi anaknya malah terkena komentar julid.

"Maksud aku tuh, yang ngelakuin hal bahaya ke bayi, malah di-support. Giliran kita yang coba jagain privasi bayi, malah pada julid. Why oh why," jelas Arie Kriting keheranan.