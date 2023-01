JAKARTA - The Revenant akan tayang di televisi pada Jumat (6/1/2023). Film ini disutradarai oleh Alejandro González Iñárritu. Film ini ditulis oleh Alejandro González Iñárritu dan Mark L. Smith berdasarkan novel non-fiksi The Revenant: A Novel of Revenge karya Michael Punke dan kisah penjelajah dan pemburu kulit Hugh Glass.

The Revenant, kembali menduetkan Leonardo DiCaprio dan Tom Hardy. Sinopsis film The Revenant yakni menceritakan 1823, Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) memandu rombongan Andrew Henry (Domhnall Gleeson) melalui wilayah yang tidak terorganisir. Sementara Hugh dan putranya yang setengah Pawnee, Hawk (Forrest Goodluck), sedang berburu, perkemahan mereka diserang oleh rombongan suku Arikara.

Dipandu oleh Hugh, kru yang selamat melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ke Fort Kiowa, karena perjalanan ke hilir akan membuat mereka rentan diserang. Setelah tiba di Fort Kiowa, kru menyembunyikan kulit berbulu hasil perburuan mereka di tepi sungai.

Hugh diserang oleh beruang grizzly dan nyaris mati. John Fitzgerald (Tom Hardy), yang takut akan serangan suku Arikara lainnya, berpendapat bahwa mereka harus melakukan eutanasia dengan membunuh Hugh untuk meringankan penderitaannya dan meninggalkannya pergi.

Andrew setuju, tetapi ia tidak mau menarik pelatuknya; Sebagai gantinya, ia memberikan uang kepada seseorang untuk tinggal dengan Hugh. Ketika satu-satunya sukarelawan adalah Hawk dan Jim Bridger (Will Poulter), John setuju untuk tinggal, demi menutup kerugiannya dari kulit berbulu hasil perburuan yang ditinggalkan.

Setelah rombongan yang lain pergi, John mencoba untuk mencekik Hugh, tetapi Hawk mengetahuinya. John menikam Hawk sampai mati dan Hugh melihatnya tak berdaya. Keesokan paginya, John meyakinkan Jim bahwa suku Arikara mendekat dan mereka harus meninggalkan Hugh. Setelah mereka berangkat, John mengakui bahwa ia berbohong. Ketika John dan Jim bertemu Andrew di Fort Kiowa, John memberitahu bahwa Hugh telah meninggal dan Hawk hilang.

Film ini ditayangkan secara perdana di Chinese Theatre, Los Angeles, pada tanggal 16 Desember 2015 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 25 Desember 2015 secara terbatas dan 8 Januari 2016 secara luas.

Di film The Revenant inilah, Leonardo DiCaprio berhasil mendapatkan Piala Oscars sebagai aktor terbaik. Ini merupakan pencapaian tertinggi Leonardo sebagai aktor top Hollywood.

