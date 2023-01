SEOUL - Daesung BIGBANG membagikan surat untuk pertama kali setelah resmi meninggalkan YG Entertainment pada akhir 2022.

Dalam channel Youtubenya, D'splay, Daesung mengunggah sebuah video yang bertuliskan “Suatu hari, saya mendapat buku harian misterius”, pada Senin (2/1/2022).

Dalam video tersebut, Daesung memperbesar buku sketsa yang menangkap surat tulisan tangannya dengan gambar, mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah 16 tahun bergabung di YG Entertainment.

"Thank you. 'Y'ou were 'G'ood (Terima kasih kamu sudah baik)," tulisnya.

"Terima kasih. Aku merasa sangat berterima kasih [kepada YG Entertainment] karena telah menjagaku selama ini dan membantu aku tumbuh menjadi diriku sekarang ini. Dengan rasa syukur yang mendalam di hati aku, aku memulai petualangan baru ini," lanjut penyanyi 33 tahun itu.

"Aku akan berbohong jika aku mengatakan aku tidak takut. Betapapun gugupnya aku untuk mengambil langkah maju yang berani ini, aku percaya itu pasti akan sepadan pada akhirnya. Tahun 2023 sudah dekat. Tanpa firasat tentang apa yang akan terjadi di masa depan, aku mengambil langkah maju ke hal yang tidak diketahui hanya dengan hati yang berani."

"Dan aku berniat untuk berjalan di jalan ini dengan tekad yang tabah. Meskipun saya masih kurang berpengalaman dan kurang dalam banyak hal, aku harap kamu akan terus menunjukkan cinta dan dukungan untuk perjalananku. Terima kasih." "Selamat Tahun Baru semuanya. PS Seseorang pernah berkata, 'Tidak ada yang bertahan selamanya'. Tidak. Beberapa hal terakhir. Selamanya…BIGBANG," tutup Daesung. Diketahui, meski berpisah dengan YG Entertainment Daesung tetap menjadi bagian dari BIGBANG, begitupun Taeyang. keduanya memang telah bergabung dengan THEBLACKLABEL. THE BLACK LABEL dulunya adalah anak perusahaan YG Entertainment. Namun, sejak November 2020, THE BLACK LABEL telah menjadi perusahaan asosiasi di bawah YG Entertainment, yang berarti perusahaan induk (YG Entertainment) mengendalikan antara 20-50 persen dari agensi tersebut.