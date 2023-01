JAKARTA - Momen liburan Gisella Anastasia dan Gading Marten sukses membuat netizen baper. Meski sudah sepakat bercerai, keduanya tetap saja kompak dan selalu berusaha untuk menghadirkan keluarga yang utuh bagi putri semata wayang mereka, Gempita Nora Marten.

Momen liburan mereka ke London, Inggris bahkan mampu membuat netizen baper lantaran keduanya tetap terlihat kompak meski sudah bercerai. Bahkan, terlihat pula beberapa momen-momen mesra mereka bersama Gempi.Â

Dalam unggahan yang dibagikan Gisel, ketiganya tampak bermain salah wahana mirip ontang anting yang ada di Dufan. Ketiganya bahkan dengan senyum merekah di wajah mereka.

Melalui keterangan foto, wanita 32 itu menceritakan bagaimana ia menghabiskan momen pergantian tahun di London bersama anak serta mantan suaminya. Lucunya, Gisel mengaku panik saat mencoba wahana permainan di lokasi tersebut.

"Happy new year keluarga, sahabat, teman2 online kami semua. Salam happy namun panyck dari kami yg disini akibat naik wahana yg kirain bakal asik ternyata membikin hati terusyik ini yaah," tulis Gisel dalam cuitan di akun instagram pribadinya, Minggu, 1 Januari 2023.

Gisel berujar bahwa wahana tersebut hampir membuatnya meneteskan air mata. Apalagi mengingat keselamatan putrinya, yang duduk berdampingan dengan Gading.

"Asli naiknya pede banget krn sering baik ginian di Gandaria City, namun ternyata oh ternyata!!!! Jeng jeng jeng MAU NANGIS DIPONTANGPANTINGIN SUER PENGEN TURUN SAAT ITU JUGA. Cmn kepikiran Gempi kuat ga ya Gempi aman ya. Teriak ke papa gading pa pegangin gempi yaa sambil berusaha menenangkan diri," tulisnya melanjutkan.

Lebih lanjut, bintang Laundry Show ini juga sempat mengibaratkan wahana permainan yang mereka coba layaknya kehidupan. Awalnya percaya diri dapat melewatinya, namun ketika dijalan semuanya terasa berat dan melewati berbagai tantangan.Â

"Sama seperti hidup kadang gak tau kl belum dijalanin yah sodara2. Berasa udah tau berasa udh pernah ngelewatin jadi pede banget buat naiknya eh ternyata oh ternyata ttp banyak yg harus dihadapi dan dipelajari. And itssss ok! Yang penting ttp bisa bertahan dan ambil pelajaran baiknya keep going," tutup Gisel.

Sementara itu, netizen hingga kini masih berharap agar Gisel dan Gading bisa kembali bersama usai cerai pada 19 Desember 2019 lalu.

"Sweet banget sih 3G, Doanya orang se-Indonesia kayaknya sih didominannya adalah semoga rujuk kembali mama papa gempita melakukan semua demi sih Buah Hati coba yg lagi deketin malam Isel dan papa ding, liat baik2 deh betapa sweetnya keluarga ini," tulis meiry***.

"Semoga doaku terkabul," ucap yopie***.

"Yok bisa balikan yok suka banget sama pasangan nih serasi," tambah sutri***.

"Semoga oranggg balikan fans banget sama keluarga ini," harap ratna***.