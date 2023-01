LOS ANGELES - Artis Nikita Willy turut merayakan pergantian tahun 2022 ke 2023 dengan mengunggah sebuah video yang menampilkan perjalannnya.

Kenangan selama 2022 itu dibagikan Nikita Willy dalam Instagramnya, @nikitawillyofficial94, pada Sabtu (31/12/2022).

Lewat akun Instagram miliknya, Nikita Willy memperlihatkan highlight kehidupannya dari Januari hingga Desember 2022.

Pada Januari Nikita Willy bersama sang suami, Indra Priawan menikmati pemandangan indah di Antelope Canyon Arizona.

Sementara pada Februari dan Maret, Nikita Willy tampak berjalan-jalan di kota dan mengunjungi instalasi seni.

Sementara di April, kebahagiaan mereka semakin bertambah dengan hadirnya sang buah hati Issa Xander Djokosoetono.

Dari situ hingga Desember, Nikita Willy dan Indra Priawan full traveling.

Perempuan 28 tahun itu merasa bersyukur karena tahun 2022 dipenuhi dengan berbagai macam pengalaman baru dalam hidupnya.

"My heart is filled with gratitude and thankfulness. Happy new year everyone (Hatiku dipenuhi dengan rasa syukur dan rasa terima kasih. Selamat tahun baru semuanya)," tulis Nikita Willy.

Sontak saja video tersebut langsung menuai berbagai macam komentar dari netizen. Banyak di antara mereka yang berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk traveling sebulan sekali tanpa memikirkan soal uang. "Jadi motivasi hidup gue, harus kaya raya biar tiap bulannya bisa kayak gini juga," ujar akun @caca****. "Duitnya nggak abis-abis," sahut @rini***. "Nikita jalan-jalan ke luar negeri udh kaya jakarta bandung aja semoga saja aku jg bisa kaya Nikita Willy," timpal @santi*** berharap.