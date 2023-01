DERETAN artis hollywood berdarah Indonesia. Sebagian besar artis hollywood didominasi oleh warna negara Amerika Serikat dan Eropa. Namun, terdapat sejumlah artis hollywood yang ternyata keturunan Indonesia. Kariernya pun tak main-main, mereka pernah membintangi beberapa proyek film serta series populer hollywood.

Yoshi Sudarso

Yoshi Sudarso merupakan aktor kelahiran Surabaya yang memiliki orangtua berdarah Indonesia dan Tionghoa. Yoshi pernah terlibat di beberapa film dan serial TV hollywood sebagai pemeran pengganti, seperti di Maze Runner, Agents of SHIELD, dan Alita: Battle Angel.

Aktor 33 tahun ini juga sempat membintangi Power Rangers Dino Charge yang berperan sebagai Ranger Biru. Dalam proyek terbarunya, Yoshi bahkan beradu akting dengan aktor dan aktris hollywood ternama, seperti Brad Pitt, Joey King, dan Sandra Bullock di film 'Bullet Train'. Di film itu, Yoshi berperan sebagai Young Elder.

Kristin Kreuk

Kristin Kreuk juga berdarah Indonesia dari sang ibu, Deanna Che yang merupakan keturunan etnis Tionghoa dan lahir di Indonesia. Sedangkan sang ayah, Peter Kreuk merupakan keturunan Belanda.

Kristin mulai dikenal sejak perannya dalam serial TV Edgemont selama lima season sebagai Laurel. Namanya semakin populer saat berperan sebagai Lana Lang di serial TV Smallville produksi Warner Bros. Tidak hanya itu, Kristin juga sempat membintangi film 'Snow White: The Fairest of Them All' sebagai karakter utama.

Lulu Antariksa

Pemilik nama asli Lauren Marie-Elizabeth Antariksa atau kerap disapa Lulu Antariksa merupakan artis berdarah Indonesia. Pasalnya, ayah Lulu merupakan orang asli asal Malang, Jawa Timur, sementara sang ibu berasal dari Jerman.

Nama Lulu mulai naik daun saat membintangi serial Nickelodeon berjudul 'How to Rock' sebagai pemeran utama. Dia juga sempat bermain di web series populer 'T@gged' sebagai pemeran utama selama tiga musim.

Mark-Paul Gosselaar

Artis hollywood berdarah Indonesia selanjutnya adalah Mark-Paul Gosselaar. Mark lahir dari seorang ayah asal Belanda dan ibu asli Indonesia.

Aktor 48 tahun ini telah membintangi sejumlah serial, seperti 'Saved by the Bell', 'NYPD Blue', dan 'Franklin and Bash'.

Dallas Liu

Dallas Liu merupakan aktor Amerika Serikat berdarah Tionghoa-Indonesia. Aktor 21 tahun ini pernah membintangi serial 'Avatar: The Last Airbender' sebagai pemeran karakter Zuko. Selain itu, Dallas juga pernah bermain di salah satu film Marvel, yaitu 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' sebagai Ruihua.

Perannya dalam serial 'Pen15' juga ikut mempopulerkan namanya. Dia juga sempat membintangi beberapa film dan series hollywood sebagai pemeran pendukung, seperti 'Tekken' dan 'Mortal Kombat: Legacy (2013)'.