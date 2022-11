DERETAN artis hollywood suka beradegan panas dalam film. Tak sedikit film barat yang menuntut para pemainnya untuk melakukan adegan panas. Dengan berlandaskan profesionalisme, para artis ini bahkan tak ragu untuk mengekspos bagian tubuhnya. Bahkan, mereka berani beradegan intim dengan lawan mainnya.

Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

Natalie Portman

Artis hollywood suka beradegan panas dalam film. (Foto: Natalie Portman/Instagram @natalieportman)

Artis hollywood Natalie Portman dikenal dengan artis yang kerap terlibat adegan panas dan tak segan-segan mengekspos bagian tubuhnya, seperti di film Closer (2004) dan No Strings Attached (2011). Bahkan, di film No String Attached, aktris 41 tahun itu harus melakukan adegan seks.

Dalam sebuah wawancara, dia mengaku menikmati adegan panas itu untuk mengetahui orientasi seks-nya. Tak hanya itu, di filmnya berjudul Black Swan (2010), ia juga harus melakukan adegan seks. Alih-alih dengan lelaki, ia harus beradegan dengan Mila Kunis. Namun, perannya di situ berhasil membuatnya meraih penghargaan “Best Actress” di ajang Piala Oscar.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia bersama Astra

Anne Hathaway





Artis hollywood suka beradegan panas dalam film. (Foto: Anne Hathaway/People)

Memulai debut aktingnya sejak tahun 1999, karier Anne Hathaway dalam dunia seni peran semakin melesat hingga saat ini lantaran totalitasnya. Film Havoc (2005) menjadi film sensual pertamanya karena dia dituntut untuk telanjang dan beradegan sensual.

Selain itu, artis 40 tahun ini juga menanggalkan pakaiannya dan terlibat adegan panas bersama lawan mainnya Jake Gyllenhaal dalam film Love & Other Drugs (2010), dan juga pernah beradegan panas di One Day (2011) bersama Jim Sturgess.

BACA JUGA:8 Artis Hollywood Lulusan Universitas Ternama di Dunia

Julianne Moore





Artis hollywood suka beradegan panas dalam film. (Foto: Julianne Moore/Today)

Meskipun kini sudah menginjak umur 61 tahun, Julianne Moore tetap melakukan adegan panas dalam film Gloria Bell (2018) saat umurnya sudah menginjak 58 tahun. Sejak awal kariernya, Moore sudah melakukan beberapa adegan panas, layaknya di film Boogie Nights (1997). Kemudian, di film Chloe (2007) dia juga pernah beradegan intim sesama jenis dengan artis Amanda Seyfried.

Mindy Kaling





Artis hollywood suka beradegan panas dalam film. (Foto: Mindy Kaling/WWD)

Artis hollywood lulusan Dartmouth College ini mengaku secara blak-blakan bahwa dia suka beradegan dewasa. Lalu, dia juga tidak merasa canggung saat melakukan adegan itu dengan disaksikan oleh kru film.

Mindy Kaling juga kerap terlibat dalam adegan panas pada serialnya berjudul The Mindy Project and the Office.

Angelina Jolie





Artis hollywood suka beradegan panas dalam film. (Foto: Angelina Jolie/ELLE)

Angelina Jolie juga pernah beradegan panas saat membintangi film Original Sin (2001) bersama Antonio Banderas. Selain itu, artis 47 tahun ini juga melakukan adegan panas dengan mantan suaminya, Brad Pitt dalam film Mr. & Mrs. Smith (2005). Diketahui, Jolie tercatat sudah melakukan adegan panas di 4 film.