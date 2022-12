JAKARTA - Alasan kenapa fans BTS dijuluki ARMY akan dibahas dalam artikel berikut ini. Para penggemar musik genre Korea Pop mungkin tak asing dengan boyband satu ini.

Ya, BTS atau Bangtan Sonyeondan termasuk boyband korea terpopuler. Debut pada 2013, ketujuh anggotanya diakui secara global lantaran melakukan eksplorasi genre musik dan fokus pada masalah anak muda ini.

Tak heran jika boyband yang beranggotakan RM, in, SUGA, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ini memiliki banyak penggemar seantero dunia. Uniknya, para penggemar atau fans dari BTS ini memiliki sebutan ARMY.

Orang awam mungkin menganggap sebutan tersebut merujuk pada tentara atau militer, namun lebih dari itu. Berikut ini alasan kenapa fans BTS dijuluki ARMY.

Alasan Kenapa Fans BTS Dijuluki ARMY

ARMY ditetapkan sebagai nama fandom BTS pada 9 Juli 2013, segera setelah perilisan single pertama boyband tersebut, 2 Cool 4 Skool. Kata itu singkatan dari Adorable Representative M.C. For Youth, tetapi ada juga arti lain. Menurut USBTSARMY.com, nama fandom ARMY Berhubungan dengan arti nama lengkap BTS, Bangtan Sonyeondan, yang diterjemahkan menjadi Bulletproof Boyscouts dalam bahasa Inggris.

ARMY adalah militer sedangkan BTS adalah baju besi, yang merupakan metafora tentang bagaimana boyband yang dipimpin RM ini dan penggemar akan selalu bersama. Siapa sangka jika nama fandom BTS ini pilihan pertama.

Ya, dalam sebuah wawancara di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon in July 2021, RM, mengungkapkan bahwa fandom mereka hampir bernama The Bells.

"Ketika kamu mengatakan BTS, itu singkatan dari ‘bangtan’ dalam bahasa Korea, bukan ‘di belakang layar’. Maksudku, untuk informasimu," kata RM.

"Itu singkatan dari ‘bangtan,’ dan ketika kamu mengatakan ‘bel’ dalam bahasa Korea, itu terdengar seperti ‘wol bang.’ Dimulai dengan kata yang sama, ‘bang'," tambahnya.

"Jadi ketika kami memikirkan nama penggemar, seseorang memunculkan ide, seperti, 'Bagaimana dengan loncengnya?' Semua orang membunyikan lonceng mereka dan (kami) seperti, 'Buat suara!' seperti 'ring-a-ling-a-ling.' Tapi syukurlah nama itu berubah, ARMY jauh lebih baik," pungkas RM.

Itulah alasan kenapa fans BTS dijuluki ARMY. Semoga bermanfaat!