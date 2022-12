LOS ANGELES - Tom Cruise menjadi aktor papan atas Hollywood. Pria dengan nama asli Thomas Cruise Mapother IV lahir pada 3 Juli 1962 yang kini telah berusia 60 tahun. Malang melintang di dunia akting, Tom Cruise memiliki sejumlah fakta mencengangkan.

Berikut 9 fakta mencengangkan Tom Cruise di usia 60 tahun seperti dirangkum Okezone seperti dilansir Wio News.

1. Baru bisa membaca saat dewasa

Tom Cruise baru bisa mulai membaca setelah beranjak dewasa. Aktor Maverick itu tidak bisa membaca sampai dia dewasa. Dia kemudian diperkenalkan belajar Gereja Scientology di akhir tahun 80-an, dan saat itulah dia bisa membaca. Dia tidak bisa membaca karena kasus disleksia yang melemahkan.

"Sepanjang sekolah dan jauh ke dalam karir saya, saya memiliki rahasia. Ketika saya pergi ke sekolah baru, saya tidak ingin anak-anak lain tahu tentang ketidakmampuan saya membaca," ucap Tom Cruise.

2. Tak pernah menang Oscars

Keahlian Tom Cruise di dunia akting tentu tidak diragukan lagi. Namun demikian ia tak pernah mendapatkan Piala Oscars, lambang supremasi perfilman dunia.

Tom Cruise hanya mendapatkan tiga kali dinominasikan untuk film seperti Magnolia, Jerry Maguire, dan Born on the Fourth of July.

3. Menikahi Nicole Kidman hanya untuk reputasi

Cruise menikahi Nicole Kidman untuk melindungi reputasinya. Menurut laporan, Tom Cruise menikahi Nicole Kidman, mantan istri keduanya, untuk melindungi reputasinya pada saat tabloid penuh dengan klaim bahwa dia gay. Desas-desus ini bermula ketika bintang porno gay Chad Slater mengklaim bahwa dia dan Tom memiliki hubungan. Belakangan, rumor tersebut terbukti tidak benar.

4. Istri Tom Cruise cerai di usia 33 tahun

Secara kebetulan yang tidak masuk akal, Nicole Kidman, Katie Holmes, dan Mimi Rogers, ketiga mantan istri Cruise, berusia 33 tahun pada saat perceraian.

5. Tom Cruise mengangkat kejayaan Ray-ban Tom menyelamatkan Ray-Ban Pada tahun 1981, Ray-Ban berada dalam cengkeraman kekacauan keuangan ketika hanya mampu menjual 18.000 unit. Berkat Tom Cruise mengenakan kacamata hitam ini di beberapa film utamanya seperti Risky Business, Top Gun, dan Rain Man. Ray-Ban mengalami peningkatan penjualan sebesar 40% pada tahun 1986, ketika Top Gun dirilis. 6. Tom Cruise harusnya jadi Iron Man Karakter Tony Stark dari franchise Iron Man MCU yang sekarang terkenal, pertama kali ditawarkan kepada Tom Cruise sebelum Robert Downey Jr. 7. Lutut bermasalah Karena cedera lutut, Cruise tidak dapat bergulat untuk tim sekolah menengahnya, yang memaksanya mencari cara lain untuk menghabiskan waktu. Ini secara alami membawanya untuk mencoba produksi Guys and Dolls sekolah. 8. Tom Cruise punya hari spesial di Jepang Tom Cruise telah mengunjungi Jepang lebih sering daripada selebriti Hollywood lainnya. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2006, Japan Memorial Day Association menyatakan bahwa tanggal 10 Oktober setiap tahun selanjutnya akan diperingati sebagai Hari Tom Cruise di Jepang. 9. Miliki 5 lisensi demi film Tom Cruise memiliki sedikitnya lima lisensi mengagumkan. Lisensi tersebut dia dapatkan demi film. Lima lisensi itu yakni, lisensi skydiving, diving, nakhkoda, pilot dan real estate untuk bisa menjual beli properti.