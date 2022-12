JAKARTA - Kabar bahagia datang dari penyanyi Angela Tee. Mantan personil 7 Icons itu mengumumkan kehamilan keduanya.

Melalui akun Instagram, wanita 32 tahun ini tampak menunjukkan hasil testpack yang menunjukkan bahwa dirinya positif hamil. Ia pun mengaku bahagia lantaran kehamilan keduanya ini menjadi kado Natal terindah bagi dirinya dan sang suami.

"Biasanya abis Christmas ada namanya 'boxing day', kado natalmu apa? Kalo kado natalku langsung di kasi dari yang di atas!," ungkapnya pada keterangan foto di akun Instagram pribadinya.

"Another baby is coming! Dedenya Goldson uda on the way…," lanjutnya.

Wanita kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini mengaku tak menyangka akan secepat ini kembali diberi kepercayaan untuk memiliki anak kedua. Terlebih, anak pertamanya Brighton Goldson baru saja berusia 11 bulan.

"Kaget shock banget langsung dapat kepercayaan anak 1 lagi…," jelasnya.

"Kemarin sempat ga percaya, ambil testpack @sensitif_id hasilnya positif dan sangat akurat. Thanks Lord !!," tambahnya.

Unggahan istri dari Goldwin Yustantio itu sontak dibanjiri ucapan selamat dari rekan artis dan juga para netizen. Mereka juga turut mendoakan kelancaran kehamilan hingga proses persalinannya nanti.

"Wow! Congratulations," kata Adiezty Fersa.

"Selamat yaaaaa @anqela.tee & @goldwinyustantio Sehat - sehat dan lancar sampai hari lahiran," lanjut mc_nan***. "Selamat yah ci semoga sehat sll mami n babynya," sambung sher***. "Selamat kakak hadiah terindah dari Tuhan Yesus," timpal yessi***.