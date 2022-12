MNC Group kembali menggelar ibadah dan konser spesial Natal bertema ‘When God Speaks Take It Up and Read’. Konser itu akan tayang di iNews TV, pada Rabu (28/12/2022) malam.

Konser akan dimulai dengan ibadah Natal yang dipimpin Pendeta Tri Yakub Handoko dan diiringi puji-pujian dari Light of Jesus Worship dan Ibu Heidy Awuy. Puncak ibadah ditandai penyalaan lilin Natal raksasa oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Selanjutnya ada Liliana Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, Kevin Sanjaya, dan sederet tamu VIP lainnya turut serta dalam prosesi penyalaan lilin Natal tersebut.

Acara kemudian berlanjut dengan konser spesial Natal dan drama musikal yang dimeriahkan deretan artis ternama, dari Once Mekel, Andmesh, Alvin Jo, Anneth, Melisa Hart, JFlow, Denny Sumargo, Reza Nangin, Rizky Inggar, hingga Romaria.

Ibob Tarigan, Jerry Piko, Cassidy Lee, Fritzy, dan Aaron Nathanael juga memberikan penampilan spesialnya dalam drama musikal tersebut. Acara tersebut akan dipandu oleh Boy William dan Sere Kalina.

Jangan lewatkan syahdunya ibadah, serta kemeriahan konser dan drama musikal Natal MNC Group, di iNewsTV, pada 28 Desember 2022, pukul 23.00 WIB. Acara ini juga bisa disaksikan lewat Vision+ dan RCTI+.

Ayo, set ulang frekuensi TV digital/STB Anda dan tonton iNewsTV di saluran digital terbaik.*

