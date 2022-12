JAKARTA - Serial Indonesia Bertabur Adegan Ranjang yang Tayang Sepanjang 2022. Series di Indonesia muncul bukan hanya menceritakan tentang kehidupan percintaan para remaja saja. Kini, jalan cerita beberapa series mulai berani mengangkat tema-tema seperti perselingkuhan dan juga kehidupan malam.

Series yang dilabeli 17+ hingga 21+ ini bukan hanya menampilan adegan ciuman para pemainnya saja. Tetapi juga adegan seks di atas ranjang yang memperlihatkan ketelanjangan.

Berkut, serial Indonesia yang bertabur adegan ranjang sepanjang 2022:

1. Layangan Putus

Serial Indonesia yang bertabur adegan ranjang sepanjang 2022 (Foto: Layangan Putus/MD)

Dibintangi Reza Rahadian, Putri Marino, dan Anya Geraldine, serial Layangan Putus merupakan salah satu tayangan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Serial ini bercerita tentang perselingkuhan dalam rumah tangga Aris (Reza Rahadian) dan Kinan (Putri Marino).

Terdapat beberapa adegan ranjang yang terselip dalam serial 10 episode tersebut. Salah satunya, adegan ranjang antara Aris dan Lydia (Anya Geraldine).

2. Kupu Malam

Serial Indonesia yang bertabur adegan ranjang sepanjang 2022 (Foto: Kupu Malam/Instagram)

Belakangan, serial Kupu Malam atau Kupu-Kupu Malam cukup menjadi perbincangan di kalangan netizen. Bercerita tentang Laura alias Flo (Michelle Ziudith) yang terpaksa menjadi pelacur untuk membiayai pengobatan adiknya Dani.

Ada beberapa adegan ranjang yang terselip dalam serial yang baru tayang pada 25 November 2022 lalu. Serial ini dibintangi oleh Michelle Ziudith, Lukman Sardi, Kenny Austin, hingga Dinda Kanya Dewi.





3. Scandal 2: Love, Sex & Revenge

Serial Indonesia yang bertabur adegan ranjang sepanjang 2022 (Foto: Scandal 2: Love, Sex & Revenge/Instagram)

Hampir sama dengan Kupu Malam, Scandal 2: Love, Sex & Revenge juga menceritakan tentang seorang gadis bernama Luna (Cinta Laura) yang terpaksa menjadi seorang pelacur. Bedanya, karakter utama dari serial ini terpaksa memasuki gelapnya dunia prostitusi untuk membalaskan dendamnya kepada seorang pria yang merusak keluarga serta kehidupannya.

Dalam serial 10 episode ini, terdapat beberapa adegan ranjang di dalamnya. Selain Cinta Laura, serial ini juga dibintangi oleh Rangga Natra, Ibnu Jamil, Hans de Kraker, hingga Sheila Marcia Joseph.

4. Kaget Nikah

Serial Indonesia yang bertabur adegan ranjang sepanjang 2022 (Foto: Kaget Nikah/Instagram)

Dirilis pertama kali pada 23 Desember 202, serial Kaget Nikah menceritakan tentang Lalita (Aurora Ribero) seorang gadis yang terpaksa menikah dengan Andre (Kevin Julio) lantaran kehilangan keperawanannya. Bukan karena melakukan hubungan intim, tetapi karena terpeleset dan jatuh tepat di hari ulang tahunnya.

Beberapa adegan ranjang sempat dimunculkan dalam serial 10 episode ini. Selain hubungan asmara antara Andre dengan kekasih bulenya, di akhir serial ini terlihat pula adegan ranjang yang dilakukan oleh Kevin Julio dengan Aurora Ribero.

5. Mendua

Serial Indonesia yang bertabur adegan ranjang sepanjang 2022 (Foto: Mendua/Instagram)

Serial Mendua merupakan adaptasi dari serial Doctor Foster dan juga The World of The Married yang dibintangi oleh Adinia Wirasti, Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira. Di episode pertamanya, adegan ranjang pun terlihat ditampilkan antara Sekar (Adinia Wirasti) dan Ivan (Chicco Jerikho) yang merupakan pasangan suami istri.

Serial ini bercerita tentang Bella (Tatjana Saphira) yang masuk ke dalam kehidupan rumah tangga Sekar dan Ivan.