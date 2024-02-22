Novel Dan Bidadari Surga pun Cemburu Diadaptasi Menjadi Mini Series

Novel 'Dan Bidadari Surga pun Cemburu' akan diangkat menjadi mini series (foto: Ist)

JAKARTA - Novel laris manis karya KH. Adrian Mafatihallah Kariem berjudul 'Dan Bidadari Surga pun Cemburu' akan diadaptasi menjadi mini series dengan judul sama. Kabar tersebut diungkapkan dalam pembukaan Sya'ban Festival di Pesantren La Tansa, Lebak, Banten, paa Rabu, 22 Februari 2024 malam.

Novel tersebut diketahui mengangkat kisah perjuangan wanita dalam meraih surga yang dibalut dengan drama cinta.

"Sya'ban festival untuk menumbuhkan semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Malam ini ada soft launching mini series dari buku saya, dan Bidadari Surga pun Cemburu," ujar KH. Adrian Mafatihallah Kariem, MA, penulis novel sekaligus pimpinan Pesantren La Tansa.

Dalam kesempatan yang sama, KH. Adrian Mafatihallah Kariem, mengatakan bahwa novel karangannya sempat dilirik oleh salah satu production house (PH) untuk diangkat ke layar lebar. Bahkan, Hanung Bramantyo sudah ditunjuk sebagai sutradara, sedangkan Reza Rahadian sebagai pemainnya.

Sayangnya, rencana tersebut batal dilakukan lantaran pandemi Covid-19 dan pondok pesantren La Tansa sendiri sempat terkena musibah banjir bandang.

"Ada PH besar tertarik judul buku ini untuk difilmkan. Sutradara seperti Hanung, dan pemeran utama Reza Rahadian," papar KH. Adrian Mafatihallah Kariem.

Meski batal diangkat ke layar lebar, novel 'Dan Bidadari Surga pun Cemburu' tetap tayang dalam format audio visual melalui mini series. Menariknya, guru dan santri La Tansa sendiri yang akan berperan dalam mini series tersebut. Tentunya dengan dibantu film maker serta guru akting profesional.

"Alhamdulillah anak santri dan guru di sini dipersiapkan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat dalam menjawab tantangan zaman di era globalisasi, teknologi dan multimedia," jelas Ustadz Fairus Nahidhuddin selaku wakil pemimpin Pondok Pesantren La Tansa.