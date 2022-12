JAKARTA – Presenter Ayu Dewi mengungkapkan perasaannya setelah menjalani hidup di tahun 2022.

Apalagi, kurang dari 10 hari tahun 2022 akan benar-benar berakhir dan berganti menjadi tahun 2023.

Menurut Ayu Dewi, di tahun ini dirinya harus banyak belajar untuk lebih menyerahkan apapun tentang hidupnya kepada yang Maha Kuasa.

Bahkan, artis 38 tahun itu mengatakan bahwa 2022 dimaknainya sebagai tahun yang mengharuskannya untuk ikhlas.

"Tahun di mana gue harus banyak ikhlas," kata Ayu Dewi, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Kamis (22/12/2022).

Menurut Ayu, selama tahun 2022 dia banyak merasa takut karena banyak hal. Untuk itulah kerap kali dia cenderung berdiam diri di zona nyaman.

"Gue tuh banyak takut, mau travelling takut, naik pesawat takut, banyak ketakutan gue, jadi gue pilih stay di comfort zone. Kerja saja yang gue udah tahu pasti," ujarnya.

Sadar tak bisa terus menerus hidup dalam ketakutan, Ayu Dewi pun berusaha untuk ikhlas.

Dia paham betul bahwa tak semua hal bisa dia kendalikan.

"Yaudah akhirnya ikhlas aja, hidup bukan punya gue, gak ada yang bisa gue kontrol," ucap istri Regi Datau itu.

Ayu Dewi mengatakan, sebagai manusia, dia hanya bisa mengontrol kepercayaan dalam diri dan juga kepada Tuhan.

Apalagi, semua yang dia miliki atau alami tak lepas dari kehendak Tuhan, oleh sebab itu semua jawaban masalah hanya bisa didapatkan dari Sang Pencipta.

"We can only control our believe, ke dalam dan ke atas. Karena pada akhirnya ini bukan punya gue semuanya," tuturnya.

Menyambut tahun 2023, Ayu Dewi punya harapannya sendiri. Istri Regi Datau itu ingin bisa lebih dekat dengan tiga buah hatinya.

Dia juga menegaskan, prinsip dalam hidupnya adalah wajib menciptakan kebahagiaan untuk para buah hati, sebelum akhirnya mereka mampu menciptakan kebahagiaan sendiri.