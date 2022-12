JAKARTA - Aktor Ibnu Jamil mendapatkan kesempatan untuk menonton secara langsung final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis. Laga sengit antara dua raksasa besar dari dua benua berbeda tersebut diketahui berlangsung di Stadion Lusail Iconic, Qatar, pada Minggu (18/12/2022) pukul 22.00 WIB.

Dalam laman Instagram pribadinya, suami Ririn Ekawati tersebut terlihat sangat bahagia. Ia bahkan sempat berfoto bersama tiket final Piala Dunia 2022 sambil tersenyum ke arah kamera.

Melalui keterangan foto, pria 41 tahun ini menyebut bahwa harga tiket untuk menonton secara langsung pertandingan tersebut sangatlah mahal.

"Tiket final World Cup 2022 Argentina v France, MAHAL JON," tulis Ibnu Jamil dikutip dari cuitan di akun instagram pribadinya, Minggu (18/12/2022).

Ibnu mengaku sangat bangga lantaran dirinya bisa menjadi salah satu saksi dalam perebutan Piala Dunia kali ini. Ia bahkan turut memberikan ucapan terima kasih kepada sponsor hingga istrinya yang ternyata tak bisa ikut bersamanya.

"Bakal jadi saksi dari 80.000 orang yang beruntung nonton langsung Final World Cup 2022 thank you @hyundaimotorindonesia. Wish u We're here sayang @ririnekawati," lanjutnya.

Melihat unggahan Ibnu Jamil, Ririn Ekawati sontak ikut mengomentari foto suaminya. Termasuk pula para netizen yang mengaku merasa iri dengan bintang film Srimulat Hil yang Mustahal tersebut. “Have fun sayangku," kata Ririn Ekwati. “Ikoooot joonnn," timpal Rian D'Masiv. “Gokil jooonnnn," tulis fiki***. "Mantap jon," lanjut irfa***. "Beruntung lah kalian yg bisa kesana ..," ucap abie_va***.