JAKARTA - Musisi Maia Estianty baru-baru ini membagikan foto saat dirinya tengah bersantai di sebuah vila megah tiga lantai dengan cat berwarna putih. Rupanya, vila yang berada di foto Maia tersebut terletak di Doha, Qatar.

Keberadaan ibu dari Al, El, dan Dul di Doha, Qatar tersebut diketahui untuk menonton secara langsung final Piala Dunia 2022 yang mempertemukan sang juara bertahan, Perancis dengan Tim Tango Argentina

"Santai dulu di la villa sebelum ke stadion buat nonton final world cup 2022," tulis Maia Estianty pada keterangan foto yang diunggah di instagram pribadinya, Minggu (18/12/2022).

Menilik dari keterangan foto tersebut, Maia Estianty nampaknya mendukung Mbappe cs agar bisa menciptakan sejarah meraih gelar back to back.

"Sudah siap dengan merah putih biru (bendera Perancis)," tulisnya lagi.

Maia juga mengunggah video kondisi di jalanan menuju lokasi partai puncak itu akan dilaksanakan, di Lusail Stadium, Qatar. Pertandingan sendiri akan dimulai sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia.

Sebelumnya, Maia Estianty diketahui terbang ke Qatar ditemani sang suami tercinta, Iwan Mussry. Maia mengunggah fotonya saat berada di pesawat.

"Off to World Cup with @hublot and hubby," tulis Maia Estianty dikutip dari unggahan Instagramnya, Minggu (18/12/2022).

Meski dirinya mengaku tidak mengerti soal sepakbola, Maia tetap memberikan dukungan terhadap Timnas Prancis yang diidolakannya.

"Gue enggak ngerti bola tapi terbang buat support Prancis!! Soalnya World Cup yang dulu juga Prancis! Siapa yang sama kayak gue???," katanya Maia Estianty.