JAKARTA - Musisi sekaligus ibu dari Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani memberikan semangat untuk Marsha Aruan.

Masha Aruan memang masih diselimuti duka lantaran sang ayah, Budi Aruan, meninggal dunia karena penyakit jantung.

Beberapa hari seusai ayahnya dimakamkan, mantan kekasih El Rumi ini mengunggah foto di Instagram ketika mengunjungi makam ayahnya.

Diketahui, Marsha Aruan memang dekat dengan Maia sejak berpacaran dengan El Rumi. Bahkan, kedekatan mereka tetap terlihat meski Marsha sudah putus dari El.

Dalam postingan tersebut Marsha tersenyum seperti berusaha tetap tegar. Dengan mengenakan kain ulos berwarna biru dan merah yang terlampir di pundaknya.

Marsha duduk tepat di sebelah makam mendiang sang ayah.

"Gone too soon, Rest in Love, Ayah... we love you" kata Marsha Aruan, dikutip pada Selasa (13/12/2022).

Tak hanya satu foto saja, Marsha juga menyelipkan beberapa momen ketika dia mengantarkan ayahnya ke tempat peristirahatan terakhir.

Lalu, ada pula dua foto kenangan saat Marsha Aruan masih bayi. Marsha kecil terlihat sangat bahagia dalam gendongan sang ayah. Unggahan Marsha Aruan seketika menarik perhatian para followersnya, termasuk pula Maia Estianty. "Be strong always, sayang…" kata Maia Estianty. Selain Maia, ada pula beberapa rekan artis lain yang turut meninggalkan ungkapan belasungkawa dan semangat untuk Marsha Aruan melalui kolom komentar. "Marshaaaa turut berduka cita yaaa." kata Enzy Storia. "Turut berduka cita adekkuh sayang stay strong yahh, pelukkk Marsha," tulis Lucinta Luna. Diketahui, Budi Aruan meninggal pada Rabu 7 Desember 2022 di usia 56 tahun. Budi Aruan menghembuskan napas terakhir di RS Veteran Rempoa seusai mengalami serangan jantung.