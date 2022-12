JAKARTA - Pengujung tahun 2022 sudah di depan mata. Di setiap momen menuju akhir tahun, aktris Maudy Ayunda memiliki kebiasaan untuk melakukan refleksi diri dan merenungi tentang apa saja yang telah dilaluinya di sepanjang tahun tersebut.

"Akhir tahun itu aku banyak journaling, banyak berpikir. Banyak mencari waktu-waktu diam dimana aku banyak berpikir setahun kemarin ini apa aja yang aku pelajari termasuk up and down juga," ungkap Maudy Ayunda saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Khusus di tahun 2022 ini, bintang film Perahu Kertas itu melewati perjalanan yang cukup spesial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dirinya sedang mencari sesuatu yang baru, terutama untuk menyalurkan passion yang dimilikinya.

Diakui Maudy, memang banyak sekali sesuatu yang "baru" dalam hidupnya di tahun 2022 ini, termasuk soal status barunya sebagai istri dari Jesse Choi.

"Mungkin karena tahun ini cukup spesial, aku baru lulus, jadi aku lagi mencari passion aku mau aku salurkan ke kegiatan apa aja. Terus aku menempuh hidup baru juga, bisa dibilang (status baru) begitu. Ada banyak perjalanan di tahun ini yang cukup besar. Biasanya aku akhir tahun refleksi,"ujarnya.

Penghujung tahun juga dijadikan Maudy sebagai ajang untuk merencakanan banyak hal di tahun mendatang.

"Tahun depan buka lembar baru, planning juga apakah ada impian-impian baru atau goals baru yang pengen aku capai terus kira-kira step-nya seperti apa, "jelasnya. Untuk menatap masa depan, soal mimpi dan harapannya, Maudy juga selalu mengingatkan pada dirinya sendiri untuk tetap memperhatikan langkah demi langkah yang dilalui. Berusaha maksimal memang harus dilakukan tapi setiap langkah yang dilalui juga patut untuk diapresiasi. "Mungkin misi hidup aku selalu habis-habisan, setiap punya mimpi apa selalu goals-nya harus tercapai, kita usaha semaksimal mungkin tapi harus diperhatikan habis-habisan itu step by step,"kata Maudy. Nantinya, selain ambisi dan impian yang besar, Maudy juga jadi terbiasa untuk menghargai setiap proses untuk mencapai impian-impian kecil. Sehingga perjalanan menggapai impian itu terasa menyenangkan. "Masih ada milestone atau goals-goals kecil yang ingin aku capai. Jadi, habis-habisan dalam arti setting goals dan di dalamnya ada proses yang menyenangkan," imbuhnya.