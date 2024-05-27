Maudy Ayunda Ajak Wanita Menganggap Diri Sendiri Berharga Lewat Campaign You Are a Diamond

JAKARTA - Maudy Ayunda dikenal sebagai artis yang anggun dan memiliki prestasi membanggakan di dunia akademik. Kepribadiannya yang santun dan humble bahkan membuat inner beauty dalam dirinya selalu terpancar.

Melihat sosok Maudy Ayunda, Frank & co. menggandengnya sebagai Brand Ambassador. Pasalnya, Rolly Soesanto selaku General Manager dari Frank & co. mengungkap bahwa Maudy Ayunda menjadi representasi kecantikan serta keanggunan luar dan dalam seperti Brand Ambassador sebelumnya, Nadya Hutagalung.

"Maudy Ayunda ini yang memang secara outside dan inside dia itu cantik, kita mau semua orang merepresentasikan itu. Itu legacy yang harus kita bawa, meneruskan kecantikan dan keanggunan, sama seperti pendahulunya Nadya Hutagalung," ujar Rolly di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Maudy Ayunda bersama Frank & co. pun meluncurkan campaign yang menginspirasi, yakni "You Are a Diamond" sekaligus sebagai perayaan Anniversary ke-28, Frank & co.

Maudy Ayunda ajak wanita menganggap diri sendiri berharga (Foto: Instagram/maudyayunda)

Sesuai judulnya, campaign ini sebagai pesan kepada seluruh wanita agar selalu menganggap dirinya berharga seperti berlian. Setiap wanita memiliki aura kecantikan dalam dirinya yang akan terpancar jika dirinya menghargai diri sendiri.

"Frank & co. tidak hanya memiliki koleksi perhiasan yang indah, tetapi juga punya pesan yang kuat: You Are a Diamond. Pesan ini selalu mengingatkan saya bahwa setiap orang memiliki kilau dan kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Kita tidak hanya cantik di luar, tetapi juga di dalam," ujar Maudy Ayunda.