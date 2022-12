JAKARTA - Aktris Putri Marino mengungkapkan kebahagiaannya bisa ikut membintangi film terbaru, The Big 4. Film karya sutradara Timo Tjahjanto itu tayang di Netflix pada 15 Desember 2022.

Dalam film ini, Putri Marino memerankan karakter Dina, seorang detektif yang memiliki drama tersendiri dalam kehidupannya. Istri Chicco Jerikho ini pun mengatakan ini pengalaman perdananya membintangi film bergenre aksi komedi.

“Ini pengalaman pertama aku main film aksi plus komedi dan ada dramanya. I’m good,” ucap Putri dalam acara konferensi pers film The Big 4, di The Dharmawangsa, Kamis (15/12/2022).

Bintang serial Layangan Putus ini pun mengungkap tantangan saat bermain film ini. Ia menjelaskan lebih memperhatikan bagian skripnya agar bisa mendalami karakter tersebut di film yang mengandung unsur komedi.

"Tantangannya aku lebih godok skrip di awal sih dan adu akting juga sama para cast yang belum pernah kerja bareng sebelumnya. Jadi (tantangannya) lebih ke skripnya sih," jelasnya. Film The Big 4 sendiri juga merupakan karya perdana sutradara Timo Tjahjanto dalam genre aksi komedi. Film ini menceritakan seoranh detektif bernama Dina, yang berkunjung ke pulau terpencil untuk menyelidiki kematian sang ayah. Selain Putri Marino, sejumlah aktor ternama juga membintangi film ini seperti Marthino Lio, Abimana Aryasatya, Arie Kriting, hingga Kristo Immanuel.