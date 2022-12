LOS ANGELES - James Cameron, sutradara film "Avatar: The Way of Water" atau "Avatar 2" tidak dapat hadir di pemutaran perdana filmnya yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Senin (12/12/2022) malam.

Sutradara 68 tahun itu terpaksa absen setelah dinyatakan positif Covid-19. Meski begitu, James dalam keadaan baik-baik saja.

“James mengidap Covid tetapi merasa baik-baik saja. Dia dinyatakan positif setelah melakukan tes rutin. Dia akan terus menyelesaikan jadwalnya secara virtual tetapi tidak akan hadir di pemutaran perdana,” kata juru bicara Disney, dikutip dari The Hollywood Reporter, Rabu (13/12/2022).

Sutradara 68 tahun ini mengaku terinfeksi setelah mempromosikan filmnya di Tokyo, Jepang. Tepat sebelum pembukaan pameran multimedia 'Pressure: James Cameron into the Abyss' di Natural History Musuem of Los Angeles County, pada Minggu (11/12/2022) malam.

James seharusnya dijadwalkan hadir secara langsung dalam pameran itu, tetapi dia malah hadir melalui zoom untuk memberikan pidato pembukaan.

“Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang berkumpul di sana malam ini. Aku tidak bisa berada di pestaku sendiri. Saya berkeliling dunia (untuk pemutaran perdana Avatar: The Way of Water).”

Dia juga melanjutkan, “Dan dalam penerbangan kembali dari Tokyo saya mulai merasa agak berat. Saya dites dan cukup yakin saya mengidap COVID, jadi jelas saya tidak bisa berada di sana, membahayakan orang lain,” kata James saat upacara pembukaan pamerannya.

Sebelumnya, sutradara berkebangsaan Kanada ini dijadwalkan akan menghadiri beberapa kota besar untuk premier Avatar 2. Diketahui, James telah hadir bersama produser Jon Landau dan seluruh pemeran di London untuk pemutaran perdana filmnya. Kemudian, dia juga hadir di Seoul, Korea Selatan, pada 9 Desember 2022 dan Tokyo, Jepang pada 10 Desember 2022. Film "Avatar: The Way of Water" sudah dinanti-nantikan oleh penggemarnya setelah penayangan film pertamanya pada 2009 silam. Diketahui, film Avatar 1 berhasil memenangkan tiga Oscar dan meraup keuntungan $2,92 miliar atau sekitar Rp46 triliun. Diketahui, James kembali menghadirkan Avatar yang dibintangi oleh Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Edie Falco, dan Kate Winslet. Film "Avatar: The Way of Water" akan rilis di bioskop pada 16 Desember mendatang.