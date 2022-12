JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Taylor Swift, mencoba peruntungannya di balik layar sebagai seorang sutradara. Ia bahkan disebut tengah menulis naskah untuk sebuah film panjang yang judulnya masih belum diketahui, dan nantinya akan diproduksi oleh Searchlight Pictures.

Sama seperti judul, beberapa detail lain terkait proyek tersebut juga masih dirahasiakan. Termasuk plot cerita hingga pemain yang akan berperan dalam film arahan pelantun You Belong With Me tersebut.

Searchlight Pictures sendiri merupakan rumah produksi sendiri yang menaungi beberapa film seperti Nomadland dan The Shape of Water. Bahkan kedua film tersebut berhasil tembus sebagai pemenang dalam Oscar.

Pihak Searchlight Pictures mengaku sangat bangga lantaran Taylor Swift mau bergabung dengan mereka. Bahkan, Presiden Searchlight Pictures tak ragu menyebut wanita 32 tahun itu sebagai pendongeng andal.

"Taylor adalah seniman dan pendongeng dalam satu generasi. Merupakan sebuah kebahagiaan dan keistimewaan kami bisa berkolaborasi dengannya, saat dia memulai perjalanan kreatif yang menarik dan baru ini,” ungkap David Greenbaum dan Matthew Greenfield, dikutip dari Variety.

Sementara itu, Swift didapuk sebagai satu-satunya artis solo yang dianugerahi dua penghargaan sutradara terbaik di MTV VMA untuk karyanya di “All Too Well: The Short Film” dan “The Man”. Swift sendiri merupakan pemenang Grammy 11 kali dan satu-satunya artis wanita yang memenangkan album terbaik tahun ini pada tiga kesempatan berbeda. Sementara itu, film pendek berdurasi 14 menit yang ditulis dan disutradarainya berjudul “All Too Well: The Short Film”, berhasil diputar di Festival Film Tribeca 2022 dan Festival Film Internasional Toronto.