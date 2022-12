JAKARTA - Indonesian Idol kembali hadir di 2022. Indonesian Idol season XII akan tayang perdana di RCTI pada 19 Desember 2022, setiap Senin dan Selasa, pukul 21.00 WIB.

Indonesian Idol sebagai Home of the Idols turut melibatkan musisi terbaik Indonesia sebagai juri. Menariknya di season XII ini, Indonesian Idol menghadirkan 11 juri yang akan digawangi oleh Anang Hermansyah, BCL, Judika, Rossa dan David Bayu, featuring dengan Maia Estianty, Armand Maulana, Dikta Wicaksono, Momo, Afgan, dan juga Fadly 'Padi Reborn'. Sementara posisi host diisi oleh Boy William.

Dini Putri selaku Programming & Acqusition Director RCTI, Syilvia Pradhika selaku Executive Producer RCTI, BCL, David, Rossa, dan Judika serta Boy William yang kembali dipercaya menjadi host Indonesian Idol melakukan jumpa pers Indonesian Idol 2022.

“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Indonesian Idol tahun ini akan lebih meriah dan spesial berkat hadirnya para musisi yang sudah sangat dikenal dan memiliki prestasi di industri musik Indonesia sebagai dewan juri. Kami berharap hadirnya para musisi tersebut, menjadikan Indonesian Idol season XII menjadi tayangan menghibur dan menarik untuk disaksikan, serta dapat meningkatkan bakat para talenta muda Tanah Air yang ikut dalam Indonesian Idol season XII, sehingga nantinya terpilih pemenang yang memang pantas menjadi idola Indonesia,” ujar Dini Putri, Programming & Acquisition Director RCTI.

Audisi Indonesian Idol season XII telah diselenggarakan secara online. Tahun ini, Indonesian Idol telah menyambangi 12 kota di Indonesia sejak Oktober 2022 hingga November 2022, hingga kita kembali melihat antrian mengular para calon Idola, dengan jumlah calon pendaftar lebih dari 22.000 orang. Audisi diadakan di kota Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Bali, Lombok, Samarinda, Manado, Flores, Makassar, Malang, serta ditutup di Jakarta pada 13 November 2022.

“Indonesian Idol XII, 12 kota audisi, digawangi 12 orang (11 Juri dan 1 Host) yang bersama-sama bukan hanya mencari Idola baru untuk masuk ke keluarga besar Idol, tapi juga secara chemistry akan memberikan keseruan interaksi diantara mereka. Seperti namanya, Home of the Idols, adanya juri yang beragam pastinya memberikan pandangan yang berbeda dan memperkaya pilihan calon idola nantinya. Banyak keseruan yang nggak boleh dilewatkan dari para juri, Host dan juga kontestan pastinya” ungkap Syilvia Pradhika, Executive Producer RCTI.

Fremantle sebagai pemegang lisensi hak siar dan komersil Idol di Indonesia pun menyatakan harapannya agar Indonesian Idol ini dapat menjadi rumah untuk para Idola Indonesia yang baru.

“Indonesian Idol sudah mencapai season XII, ini termasuk jumlah season yang banyak dan terlama bila disandingkan dengan Idol yang ada secara global. Terbukti Indonesian Idol mampu bertahan di Indonesia dengan mewadahi para calon Idola. Kita harapkan juga Indonesian Idol bisa menjadi tontonan favorit pemirsa Indonesia,” ucap Victor Ariesza selaku Co-Managing Director Fremantle Indonesia.

Sebagai juri, BCL mengaku senang dapat kembali menjadi juri. “Kemarin aku miss the last gitu karna banyak yang harus aku perbaiki di dalam hidup. Kemarin aku take time untuk diri aku, dan sekarang aku kembali lagi dengan semangat yang baru untuk bisa menjadi saksi lagi perjalanan idola-idola Indonesia seperti apa,” imbuh BCL. BCL pun menuturkan bahwa idol itu proses yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena kita melihat dari zero nya seperti apa sampai akhirnya menjadi seorang bintang besar idola nya Indonesia.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Tahun ini akan ada sejumlah juri baru yang akan semakin membuat Indonesian Idol XII menarik yaitu David Bayu, Dikta, Afgan, dan Momo. Sementara Fadly dan Armand Maulana setelah season sebelumnya jadi juri tamu di Indonesian Idol, kini keduanya masuk dalam jajaran 11 juri. Menurut salah satu juri yang baru bergabung, David Bayu dia sangat senang bisa menjadi juri Indonesian Idol. “Gue aja bingung kenapa gue bisa kepilih jadi juri di indonesian idol, gue sampe nanya Ari lasso karena gue kebetulan deket sama Ari Lasso, gue banyak konsul ke beliau, so far gue really happy. Apalagi kualitas peserta benar-benar bagus dan gue puas dengan peserta yang ada,” jelas David Bayu.