JAKARTA - Indonesian Idol kembali hadir di RCTI. Indonesian Idol 2022 akan tayang perdana untuk musim 12 mulai Senin, 19 Desember 2022. Berbeda dengan musim sebelumnya, Indonesian Idol 2022 menghadirkan 11 juri yang akan memberikan penilaian kepada para kontestan.

“Secara konten yang membedakan dan menariknya gini, untuk para peserta saya bisa pastikan ini adalah musim yang agak susah karena ada 11 juri yang harus mereka puaskan secara performance maupun secara kemampuan. 11 juri ini not by accident but by design karena pandemi jadwalnya luar biasa.” ungkap Director of Programming and Acquisition RCTI, Dini Putri pada Press Conference di MNC Studios, Kebon Jeruk (13/12/2022).

Indonesian Idol 2022 telah dijadwalkan untuk tayang kembali pada bulan ini setelah hampir setahun pandemi.

“Idol diselenggarakan kembali karena memang sesuai dengan jadwal yang telah dibuat,” ujar Dini.

David Bayu akan menjadi salah satu juri yang mengisi Indonesian Idol 2022. Menurut Director of Programming and Acquisition RCTI, dipilihnya David Bayu lantaran ia memiliki karakter yang unik dimana hal tersebut dimiliki oleh David Bayu.

“Ketika memilih nama kita harus memastikan, nama orang ini merepresentasikan apa. Namanya penyanyi ada yang sifatnya teknis gue bagu gak peduli dengan penampilan gue. Tapi yang kita perlukan di Idol ini kita punya beberapa nama untuk saling melengkapi satu sama lain,” kata Dini.

“Nah dalam kondisi seperti saat ini, kita perlu satu anak band untuk ada di Idol dengan karakter yang unik. Dimana David Bayu ini punya karakter yang kita cari dengan nilai jual gayanya seorang David Bayu yang banyak di masa sekarang dan ketika digabungkan dengan penilaian juri-juri lain akan menemukan beberapa orang yang berpotensi untuk menjadi bintang,” lanjutnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sebanyak 11 juri yang akan hadir dan memberikan penilaian kepada para kontestan ini terdiri dari beberapa juri yang sebelumnya pernah menjadi judges di Indonesian Idol seperti Bunga Citra Lestari, Rossa, Judika Sihotang, Armand Maulana, Anang Hermansyah, Bunda Maya, adapaun beberapa wajah-wajah baru judges di panggung Indonesian Idol seperti Pradikta Wicaksono, Afgan Syahreza, David Bayu, dan Narova Morina. Jangan lupa untuk saksikan Indonesian Idol yang akan tayang setiap hari senin di stasiun TV kesayangan Anda, RCTI, RCTI+ setiap pukul 21.00 WIB.