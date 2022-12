JAKARTA - Dua seniman Indonesia, Alex Abbad dan Yessica Riany bakal terlibat di proyek Avatar: The Way of Water. Mereka akan menghadirkan karya seni jelang perilisan film besutan sutradara James Cameron tersebut.

Disney Indonesia selaku distributor film tersebut, menggandeng para kreator lokal seperti Alex Abbad dan Yessica Riany untuk berkolaborasi. Keduanya berkolaborasi memeriahkan dirilisnya Avatar The Way of Water dengan karya menarik dari kreator Indonesia.

Mengenai kemitraan untuk menciptakan hasil karya kreatif tersebut, Alex Abbad mengaku bahwa Avatar merupakan salah satu film favoritnya. Karena itu, ketika mendapat kesempatan untuk berkolaborasi, dirinya mengaku sangat senang dan antusias.

"Pas saya diajak kolaborasi, materinya itu dari trailernya, ada banyak adegan, tapi pas saya lihat ada ikan paus naik ke atas, bagi saya itu yang mewakili cerita dari Avatar: The Way of Water," jelas Alex Abbad saat ditemui pada Konferensi pers Avatar: The Way of Water di Pos Bloc, Jakarta, Selasa (13/12).

Setelah memantapkan pilihan untuk memilih adegan ikan paus versi bangsa Pandora yang melompat dari bawah air, Alex pun dengan percaya diri menciptakan sebuah karya instalasi seni yang sangat menarik dan ramah lingkungan.

Satu hal yang menarik dari karya instalasi seni Ikan Paus tersebut, yaitu terbuat dari materi ramah lingkungan, tepatnya plastik dan tutup botol bekas. Adapun tujuan dari Alex memilih bahan tersebut, yakni untuk mendukung keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

"Kita tau plastik memberikan banyak kemudahan dan kita sangat membutuhkan plastik, hanya saja apa yang bisa kita lakukan dengan plastik setelah kita gunakan? Jadi akhirnya saya memilih sekitar 1.000 botol plastik dan jaring bekas nelayan," jelas Alex.

Mengenai karya seni tersebut, Alex berharap bahwa karyanya bisa menginspirasi banyak orang yang melihatnya, agar lebih peduli dengan penggunaan plastik yang tidak hanya sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari.

Selain Alex, kreator yang berkolaborasi dengan Disney Indonesia yakni Yessica Riany, seorang fotografer profesional. Dalam kolaborasi tersebut, Yessica menghadirkan sebuah karya fotografi yang dipadukan dengan teknologi CGI.

Awalnya Yessica mengaku sempat ragu bahwa karya itu akan selesai, namun akhirnya dirinya bisa menyelesaikan sebuah karya fotografi yang menarik dengan paduan teknologi CGI.

"Waktunya mepet banget untuk buat karyanya, awalnya ragu bisa enggak yah CGI digabungkan dengan fotografi, tapi akhirnya rampung juga, disini aku buat ada foto yang mewakili 5 karakter dalam film tersebut," jelas Yessica.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Untuk model foto tersebut, Yessica menggandeng sejumlah artis dan influencer ternama Tanah Air, seperti Ibnu Jamil, Ririn Ekawati, Asmara Abigail dan sebagainya. Dalam proses pembuatannya, Yessica juga mengaku bukan hal yang mudah. Di mana pengerjaanya sangat kompleks dan sangat menantang. "Proses pengerjaanya aku mengalami, kendala, khususnya mengkombinasikan still image dan motion graphic, jadi hasil karya tersebut seperti gambar diam dan ada grafis bergeraknya, seperti ada ubur-ubur, kunang-kunang dan lain sebagainya," Untuk kamu yang ingin menyaksikan karya seni dari Alex Abbad, kamu bisa menyaksikannya di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara untuk karya Yessica, bisa kamu lihat langsung melalui instagram Yessica Riany.