JAKARTA - Jan Ethes dicium Pangeran Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Khalid Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan dalam acara resepsi pernikahan Kaesang dan Erina.

Momen manis tersebut terabadikan. Gibran Rakabuming, ayah Jan Ethes, membagikan fotonya ke media sosial. Keterangan foto cuma 'Hehehe' tapi itu sudah cukup menggambarkan kebahagiaan hatinya.

Itu pun terlukis dari wajah Gibran yang tersenyum sumringah di balik masker putih yang selalu dipakainya. Lagipula, siapa yang tidak bahagia mendapat kehormatan untuk berada dekat dengan Pangeran UEA.

Foto Jan Ethes dicium Pangeran UEA pun viral seketika. Berdasarkan pantauan MNC Portal, foto tersebut telah disukai lebih dari 21,2 ribu netizen, dibagikan ulang nyaris 1.000 kali dan mendapat komentar yang cukup banyak.

Banyak netizen kagum dengan Jan Ethes yang dicium pangeran, tapi tidak sedikit netizen yang berkomentar soal peristiwa Gibran dicium bapak-bapak.

"Bilang saja mas mau mengalihkan isu yang ini," ledek akun @yodrea*** seraya membagikan foto Gibran dicium bapak-bapak.

"Semoga jadi berkah buat cah bagus Jan Ethes," ungkap @yunsh***.

"Jan Ethes be like, 'Aku harus kalem, aku harus kalem. Aku nggak boleh mereog, cukup adikku saja," tulis @its_***.

"Jan Ethes, nanti kalau sudah besar jangan jadi pengepul meme ya kayak om Kaesang," pinta @urhome**.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyambut kehadiran Pangeran UEA di Masjid Raya Sheikh Zayed, Surakarta. Pangeran datang mewakili ayahnya untuk hadir di pernikahan Kaesang-Erina. Di pertemuan tersebut, Presiden Jokowi ditemani Gibran Rakabuming dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.