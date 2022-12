JAKARTA – Shakira Jasmine mengobati kerinduan para penggemarnya dengan merilis single baru, Just a Crush Thing, pada 30 November 2022. Kini, lagu tersebut bisa didengarkan lewat aplikasi TREBEL Music.

Lagu berbahasa Inggris tersebut bercerita tentang cinta yang dirasakan secara diam-diam. Shakira menggambarkan bagaimana seseorang tak percaya diri untuk mendekati pujaan hatinya karena dinilai terlalu sempurna.

“Naksir diam diam itu enggak salah kok, asal kamu siap dengan konsekuensinya nanti. Siapa tahu orang yang dikagumi merasakan hal yang sama,” ujar dara 20 tahun tersebut dalam keterangan resminya seperti dikutip Okezone, pada Senin (12/12/2022).

Lagu Just a Crush Thing, digarap Shakira bersama Erestu Napitupulu dan Rama Cristna yang juga berperan sebagai produser single tersebut. Sementara lirik lagu itu sepenuhnya digarap oleh pelantun Meant 2 Be tersebut.

Dia mengaku, ada lirik dalam lagu ini yang sangat mengena. Lirik itu adalah Oh I know it's impossible, just a crush thing yang dalam bahasa Indonesia berarti Aku tahu ini tak mungkin, karena ini sekadar suka-sukaan biasa.

Kini, suara merdu Shakira Jasmine dalam Just a Crush Thing dapat didengarkan melalui TREBEL Music. Aplikasi ini menawarkan lebih dari 70 juta lagu dari berbagai label untuk didengarkan bahkan diunduh.

Aplikasi ini juga menawarkan fitur unggulan bernama Lagu ID yang akan memudahkan pendengarnya untuk mengetahui lagu apa yang sedang diputar perangkat lain di sekitarnya.

TREBEL kemudian mengidentifikasi lagu itu dan menawarkan kepada pengguna untuk mengunduh dan memasukkannya dalam playlist. Aplikasi ini menawarkan berbagai genre, dari Pop, dangdut, Pop Jawa, Koplo, hingga campursari.